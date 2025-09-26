Der Magdeburger Verein VSB 1980 feiert dieser Tage sein 45-jähriges Bestehen. Mit über 3.000 Mitgliedern ist er beliebter denn je - egal ob für Reha- oder Behindertensport.

Seit 45 Jahren: Magdeburger Verein hilft nach Herz-OP und Schlaganfall

Beim VSB 1980 Magdeburg können sich Alt und Jung gesund und fit halten - und das seit mittlerweile 45 Jahren.

Magdeburg. - Mit gut 120 Mitgliedern wurde der VSB Magdeburg am 3. Oktober 1980 als Betriebssportgemeinschaft (BSG) Gesundheitssport Magdeburg gegründet. Heute, 45 Jahre später, hat der zwischenzeitlich umbenannte Verein für Sporttherapie und Behindertensport über 3.000 Mitglieder.