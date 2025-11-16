Seit 30 Jahren leitet Christiane Lähnemann eine Aikido-Gruppe in Magdeburg-Fermersleben. Sie erklärt, warum der Selbstverteidigungssport besonder für Frauen gut ist. Es werden noch neue Mitglieder gesucht.

Christiane Lähnemann hat die Aikido-Gruppe des Fermersleber Sportvereins in Magdeburg gegründet.

Magdeburg. - 1995 kam Christiane Lähnemann nach Magdeburg und wollte ihrem drei Jahre zuvor erlernten Sport Aikido nachgehen. Da sie keine passende Gruppe fand, gründete sie eine eigene. Warum sie seitdem angstfrei nachts durch den Stadtpark fährt und warum der Sport besonders für Frauen wichtig ist.