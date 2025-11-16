Die Show „Deutschland sucht das Super-Prinzenpaar“ musste diesmal in Dähre herhalten, damit ein neues Prinzenpaar gefunden wurde.

Der neue Dährer Prinz kommt aus Paderborn

Die Dährer Karnevalisten sind stolz auf ihren Nachwuchs: Die Mini- und die Kleinen Funken fühlen sich im Verein wohl.

Dähre. - Wer wird das Prinzenpaar der 72. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 54 Dähre? Die Show „Deutschland sucht das Super-Prinzenpaar“ machte deshalb am Sonnabend im Dährer Narrentempel Station, um das Geheimnis zu lüften, wer auf Prinz Christoph I. (Schmidt) und ihre Lieblichkeit Claudia (Schmidt) folgt.