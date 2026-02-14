Online-Suche nach Heimatorten YouTube-Check: Das findet man über Calvörde und Flechtingen wirklich online
Wie präsentieren sich Calvörde und Flechtingen im Netz? Ob Vlogs, Shorts oder fast schon dokumentarische Rundgänge: Die Videoplattform zeigt die Orte in all ihren Facetten.
14.02.2026, 08:00
Calvörde/Flechtingen - Wer sich über die Orte Calvörde und Flechtingen heutzutage informieren möchte, kann dafür viele Webseiten im Internet nutzen. Vor allem die Homepages beider Gemeinden geben einen guten Überblick über das Treiben der Orte. Wer sogar mit Bewegtbild etwas über die Dörfer erfahren will, kann sich auf YouTube davon ein Bild machen. Zum Geburtstag der Videoplattform schaut die Redaktion, was alles bei den Suchbegriffen „Calvörde“ und „Flechtingen“ gefunden wird.