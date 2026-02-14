Der „King of Rock’n’Roll“ ist in Magdeburg am 14. Februar Thema. Das Musical über den Künstler wird in der Getec-Arena gezeigt.

Magdeburg. - „Elvis – Das Musical“ bringt die Geschichte des „King of Rock’n’Roll“ macht Station in Magdeburg. Am Sonnabend, 14. Februar 2026, beginnt um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 die Show über das Leben von Elvis Presley. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Show das Publikum in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt begeistert - in den Jahren 2019 und 2020 in der Magdeburger Stadthalle, 2024 dann in der Getec-Arena.

Auch interessant: Tickets zur Vorstellung in Magdeburg und weiteren Städten gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Rund 70 Jahre nach dem internationalen Durchbruch von Elvis Presley mit dem „Heartbreak Hotel“ erinnert die Produktion an zentrale Stationen seiner Karriere. Das Musical zeichnet den Weg Presleys von den frühen Aufnahmen bei Sun Records über den Wechsel zu RCA und den Aufstieg zum Weltstar bis zu späteren Konzertmomenten wie Aloha from Hawaii nach. Originalaufnahmen, Spielszenen und Projektionen strukturieren die Inszenierung und verbinden biografische Episoden mit Live-Musik. Das zweieinhalbstündige Programm umfasst Titel aus verschiedenen Phasen seines Schaffens, darunter „Love Me Tender“, „Jailhouse Rock“ und „Suspicious Minds“ sowie Gospels wie „How Great Thou Art“.

In der Rolle des Elvis steht der britische Sänger Grahame Patrick auf der Bühne, begleitet von einer siebenköpfigen Las Vegas Showband sowie weiteren Sängerinnen und Sängern. Zum Ensemble gehört zudem Ed Enoch, langjähriger Leiter des Stamps Quartet, der Elvis zwischen 1971 und 1977 bei zahlreichen Konzerten begleitete. Seine Mitwirkung verknüpft die Show mit einem direkten Bezug zur damaligen Live-Besetzung.