Nach langer Bauzeit naht die Fertigstellung für die Sportanlage am Umfassungsweg in Magdeburg. Hier ist die Heimspielstätte der SG Handwerk.

Magdeburg - Das glückliche Ende fürs Sportlerheim der SG Handwerk in Magdeburg ist in Sicht. Seit Monaten wird an einem neuen Vereinsheim und an den Außenanlagen gebaut – Bauverzögerung und Kostensteigerung inklusive. Während des Ausschusses für Bildung, Schule und Sport gab nun Mario Winkler, Fachdienstleiter Sport und Bäder in der Magdeburger Stadtverwaltung, an, dass das Projekt in die Zielgerade eingebogen ist. Er gab auch einen Termin für die offizielle Übergabe bekannt.

Diese ist für den 4. Mai 2024 geplant. Das Datum ist nicht zufälliger Natur, zeitgleich steht nämlich der Tag der Städtebauförderung im Kalender. Dieser ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und Gemeindebund. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung. Und dank der Fördermittel, die in den Standort der SG Handwerk geflossen sind, handelt es sich um genau solch ein beispielhaftes Vorhaben.

Magdeburger Sportler müssen nicht warten

Keinesfalls warten müssen die Sportler indes auf die offizielle Party zur Eröffnung. Wie Mario Winkler berichtete, würden die Anlagen genutzt, sobald sie abgenommen sind. Das betrifft sowohl den Vereinssport durch die Handwerker und ihre Gäste als auch den Unterricht der benachbarten Schulen, die die Sportstätte traditionell nutzen. Nebenan haben die Grundschule „Am Umfassungsweg“ und die Gemeinschaftsschule „Thomas Müntzer“ ihren Sitz.

Nach der Baupause zum Jahreswechsel hatten an dem Neubau des Sportlerheims beispielsweise noch Arbeiten an der Fassade stattgefunden. Der Neubau entspricht den modernen Erfordernissen an eine Sportstätte – unter anderem was Barrierefreiheit und Brandschutz angeht. Das Gebäude ersetzt einen Vorgängerbau der Anfang der 1970er Jahre aus Platten zusammengefügt worden war und dessen Sanierung auch angesichts seiner zu großen Dimensionierung für die heutigen Ansprüche keine sinnvolle Alternative gewesen wäre.

Auch die Außenanlagen der SG Handwerk wurden grundlegend erneuert. Noch vor dem Jahreswechsel war so ein neuer Kunstrasenplatz ausgelegt worden. Allerdings hatte sich dessen Verfüllung noch verzögert.

Zur Sportanlage gehören auch ein Bolzplatz sowie Bereiche für Basketball und Tischtennis, die öffentlich zugänglich sind und die ein völlig neues Angebot an dieser Stelle der Stadt darstellen. Mit einem ähnlichen Konzept hatte die Stadt in Reform gute Erfahrungen gesammelt.

Sport seit sechs Jahrzehnten

Investiert wurden in den vergangenen Monaten in das Gesamtvorhaben rund vier Millionen Euro. Zuletzt hatte der Stadtrat im Jahr 2021 eine Kostensteigerung um eine Million Euro mehr als geplant genehmigen müssen. Als Gründe hatte die Verwaltung damals jene Aspekte angegeben, die in den vergangenen Jahren öffentlichen wie privaten Bauherren zu schaffen machten: Es geht um starke Materialpreiserhöhungen, eine Ölpreissteigerung und die Kohlendioxid-Steuer, um Lohnkostensteigerungen durch Facharbeitermangel, um eine überhitzte Marktsituation, die zu hohen Zuschlägen für Wagnis und Gewinn führt, sowie eine geringe Bieterbeteiligung an Ausschreibungsverfahren.

Immerhin wird mit dieser Investition aber nicht zuletzt eine Sporttradition für die kommenden Jahrzehnte gesichert, die schon 60 Jahre währt. Gegründet wurde der Verein am 19. März 1963. Damit handelt es sich in einem gewissen Sinne mit der Übergabe der Sportstätte samt Sanitär- und Vereinsgebäude und Sportanlagen um ein nachträgliches Supergeschenk zum Jahrestag.