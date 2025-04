Magdeburg. - Erst hat die Fernsehsendung Shopping Queen jahrelang einen großen Bogen um Magdeburg gemacht. Im Sommer 2024 gastierte die Vox-Show dann zum ersten Mal in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. In wenigen Wochen kehrt das Kamerateam mit dem pinken Shoppingmobil zurück. Dann wird zum zweiten Mal an der Elbe gedreht. Modebegeisterte Frauen können sich noch bewerben.

Die Drehtage von Shopping Queen in Magdeburg

Gestern hat die zuständige Casting-Agentur die Ankündigung verschickt. Vom 23. bis 27. Juni stehen die Dreharbeiten in Magdeburg an. Zum Finale in Hamburg in das Studio von Modedesigner Guido Maria Kretschmer geht es dann voraussichtlich am 8. Juni.

Frauen, die gern einmal 500 Euro auf den Kopf hauen wollen, um sich für ein vorgegebenes Motto einzukleiden, sollten nicht zögern, sich zu bewerben. Zur Erinnerung: Bianca aus Heyrothsberge, die im vergangenen Jahr die Magdeburg-Premiere für sich entschieden hatte, gewann am Ende sogar das Jahresfinale und wurde Shopping Queen des Jahres.

Voraussetzung fürs Mitmachen ist, dass die Kandidatinnen in der vorletzten Juniwoche sowie beim Drehtag in Hamburg Zeit haben. Denn jeden Tag – von Montag bis Freitag – ist eine Kandidatin dran mit dem Shoppen. Die anderen vier Frauen halten sich in der Zeit bei ihr daheim auf und dürfen den Kleiderschrank oder das Ankleidezimmer durchstöbern. Das Motto wird natürlich erst zum Auftakt verkündet. Das übernimmt Guido Maria Kretschmer per Videobotschaft am Montag.

Budget und Zeit für die Kandidatinnen der TV-Show

Jede Kandidatin bekommt die gleiche Zeit und das gleiche Budget. Innerhalb von vier Stunden gilt es, ein passendes Outfit inklusive Accessoires zu shoppen, sich frisieren und schminken zu lassen. Und das alles mit einem Budget von 500 Euro. Im Anschluss präsentiert sich die jeweilige Kandidatin dann vor ihren Mitstreiterinnen auf dem Laufsteg. Diese bewerten, wie gelungen sie das Outfit finden – möglich ist alles zwischen einem und zehn Punkten. Die Punkte werden addiert. Am Ende vergibt auch der Modedesigner seine Punkte. Wer dann die meisten hat, ist Shopping Queen aus Magdeburg. Neben dem Titel gibt es auch einen Gewinn von 1.000 Euro.

Bewerbungen für Shopping Queen in Magdeburg

Bewerbungen sind bei der Casting-Agentur Mavies möglich. Interessierte senden eine E-Mail an shoppingqueen@mavies.de oder registrieren sich auf der Internetseite www.mavies.de/shoppingqueen. Sie erhalten dann den Casting-Leitfaden sowie den Castingbogen zugeschickt, der ausgefüllt werden muss. Auch kleine Videos sind einzureichen. Wichtig seien gute Laune sowie die Begeisterung für Mode und die Sendung.

Wann die in Magdeburg gedrehten Folgen ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest. 2024 war es so, dass Mitte Mai gedreht wurde und die Sendung dann im August im Fernsehen zu sehen war.