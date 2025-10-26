Über den Zufahrtsschutz für den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird seit dem Anschlag viel diskutiert. Doch müssen Sicherheitsmaßnahmen so hochgefahren werden, dass das Gefühl einer Festung entsteht?

Sicherheit ist in Magdeburg wichtiger denn je - aber bitte keine Festung Weihnachtsmarkt! (Kommentar)

Magdeburg. - Magdeburg investiert in diesem Jahr rund eine Viertelmillion Euro in den Zufahrtsschutz für den städtischen Weihnachtsmarkt. Ein wichtiges Signal nach dem Anschlag, auch wenn die Sperren für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen auch in der Kritik stehen, weil sie keine Lkw abhalten.