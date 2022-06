Sie ist die neue Pfarrerin im Magdeburger Kirchspiel Süd

Magdeburg - Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeindekirchenrat Roswitha Meißner auf die Pfarrstelle Magdeburg Süd I gewählt. Meißner, die derzeit noch in Könnern tätig ist, konnte sich in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren durchsetzen. Dazu gehörte bereits ein Vorstellungsgottesdienst in St. Sebastian sowie ein Gemeindegesprächsabend in St. Michael. Mit ihrem Auftritt und ihrer Persönlichkeit habe sie überzeugt, sagt Matthias Heinrich, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats. Meißner folgt auf Konstantin Rost, der zuvor elf Jahre lang im Kirchspiel als Pfarrer arbeitete. Er war im Frühjahr auf eine neue Stelle nach Erfurt gewechselt.