Silvester in Magdeburg: So verlief der Jahreswechsel aus Sicht von Polizei und Feuerwehr

Magdeburg - Schon vor Mitternacht des Jahreswechsels krachte, zischte und leuchtete es in Magdeburg. Trotz des erneuten Böllerverkaufsverbots im Vorfeld des Jahreswechsels, hatten so einige Magdeburger noch immer Feuerwerk in petto oder sich anderweitig besorgt. Am Vormittag des Neujahrstages zogen Polizei und Feuerwehr eine erste Bilanz der Nacht. Derweil war die Stadtreinigung schon früh unterwegs, um das Zentrum sowie einige Schwerpunktplätze zu reinigen.