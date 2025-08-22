Feuerwehr und freiwillige Helfer im Einsatz Großbrand in Parchen: Stall der Agrargenossenschaft brennt ab, Tiere müssen gerettet werden

Flammen wüten in einem Stall, das Dach vom Bau stürzt ein. Dramatische Szenen haben sich bei der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden abgespielt. Hier kam es zu einem stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr. Bemerkenswert: Die Hilfsbereitschaft von freiwilligen Helfern.