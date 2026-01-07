Mit Blick auf wirtschaftliche Probleme sind die Zahlen vom Arbeitsmarkt in Magdeburg auch für Dezember 2025 nicht berauschend. Doch es gibt ein großes Ja-Aber.

Sind mehr Arbeitslose in Magdeburg ein Anlass zur Sorge?

Winter an der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord mit Sitz in der Magdeburger Hohepfortestraße.

Magdeburg. - Mit Blick auf die wirtschaftlichen Probleme sind die Zahlen vom Arbeitsmarkt in Magdeburg im Dezember 2025 nicht berauschend. Die Arbeitslosigkeit steigt leicht und im Vergleich zum Vorjahr zeigt der Trend eher nach oben. Doch erst ein genauerer Blick verrät, warum die Entwicklung trotzdem stabiler ist, als sie auf den ersten Blick wirkt.