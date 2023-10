Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) geben sinkende Strompreise an ihre Kunden weiter. Was das für Neu- und Bestandskunden bedeutet.

Magdeburg (vs) - Die SWM senken zum 1. Dezember die Preise für ihre Strom-Produkt-Tarife – also den SWM Spar, Natur, Regio und Heizstrom für Magdeburg und das Umland. Auch für das bundesweite Angebot „Turbine“ werden die Preise gesenkt, teilte ein Unternehmenssprecher am 16. Oktober 2023 mit.

Die Preise für Magdeburg sinken gegenüber den bestehenden um bis zu 28 Prozent im Arbeitspreis für Neukunden. Konkret: Im Tarif „Spar Strom“ beträgt der Arbeitspreis (AP) brutto 29,16 Cent pro Kilowattstunde und 160 Euro brutto der Grundpreis pro Jahr (GP), bei „Natur Strom“ sind es 30,11 Cent je Kilowattstunde (AP) und 160 Euro (GP). Der „Spar Heizstrom“ liegt bei 25,11 Cent pro Kilowattstunde (AP) und 80 Euro (GP), der „Regio Strom“ bei 29,33 Cent pro Kilowattstunde (AP) und 160 Euro (GP).

Passend zum Thema:Strompreise in Magdeburg: Darum kann es teurer und auch günstiger werden

Letzte Preissenkung der SWM in Magdeburg vor etwa einem halben Jahr

Zuletzt seien die Preise zum 1. Mai 2023 gesenkt worden, so der Sprecher weiter. Für die Neukunden sei das eine gute Nachricht gewesen. Für viele Bestandskunden sei das jedoch bei Vertragsverlängerung nach diesem Stichtag eine faktische Erhöhung gewesen, da sie noch von Verträgen aus der Zeit vor der Energiekrise profitiert hatten.

Die SWM hatten bis Dezember 2022 die Preise stabil gehalten, mussten dann jedoch wegen der extrem gestiegenen Börsenpreise ihre Produktpreise im Strom drastisch erhöhen. Besonders hart hatte es Kunden getroffen, deren Vertragspreise zwischen 1.12.2022 und 30.4.2023 erhöht wurden.

Lesen Sie auch:Für Intel in Magdeburg soll Preis für Strom billiger werden

Was für den Treuebonus gilt

Dort lagen für Magdeburg die Arbeitspreise je nach Produkt zwischen 44,49 ct/kWh („SWM Heizstrom“) und 50,30 ct/kWh („SWM Natur“). Eine Dämpfung brachte die Strompreisbremse, die für 80 Prozent des Verbrauchs auf 40 Cent gedeckelt war.

„Uns ist bewusst, dass wir den betroffenen Kunden sehr viel zugemutet haben“, erklärt Thomas Pietsch, Sprecher der Geschäftsführung. Darum wolle man diesen Kunden etwas zurückgeben. Für Kunden, die zwischen dem 1.12.2022 und dem 30.4.2023 eine Preiserhöhung ihres Stromvertrages erhielten und diese in den zwölf Monaten danach ohne Weiteres gezahlt haben, gebe man ab der neuen Laufzeit des Vertrages zusätzlich zum gesunkenen Arbeitspreis noch einmal 3 Cent je Kilowattstunde Rabatt.

Der Treuebonus werde mit der Jahresabrechnung verrechnet. Die Preise der Grundversorgung sollen zum 1. Januar 2024 gesenkt werden.