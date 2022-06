Skandal-Plattenbau in Magdeburg wird mit Brettern zugenagelt

Nach wiederholten Einsätzen von Polizei und Feuerwehr an einem leerstehenden Plattenbau am Magdeburger Westring wurde jetzt die Stadtverwaltung aktiv. Der Zugang zum Haus soll erschwert werden.

Magdeburg - Immer wieder mussten Feuerwehr und Polizei in der Vergangenheit zum leerstehenden Plattenbau am Westring 34 ausrücken. Mal brannte es in einer der verlassenen Wohnungen, mal waren Jugendliche auf dem Dach unterwegs und brachten sich in Gefahr.