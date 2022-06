Einkaufen Sket-Passage in Magdeburg: Neue Details zur Schließung von Norma und Rossmann

Am 2. Mai hatte ein neues Einkaufszentrum in einer ehemaligen Sket-Werkshalle in der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau eröffnet. Einen Monat später müssen die beiden Mieter schon wieder schließen.