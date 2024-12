Ein Pferd fehlt schon an der Sehenswürdigkeit in desolatem Zustand: Das Magdeburger Pferdetor muss fallen. Das Wahrzeichen der Moderne aus der Bauhaus-Zeit ist marode und soll neu aufgebaut werden.

Magdeburg - Für Aufsehen hat in diesem Jahr der Vorschlag gesorgt, das historische Pferdetor neben der Stadthalle Magdeburg abzureißen und mit neuen Steinen in einem anderen Format wieder aufzubauen. Doch nun kommt es doch anders – und eine der Pferdeskulpturen von den sechs Säulen ist auch schon verschwunden. Was ist da los? Auch interessant: Magdeburgs Debatte um den Abriss des Pferdetors - neue Ideen zum Denkmal

Was aus der Skulptur wurde

Das Pferd wurde eingelagert, berichtet der Magdeburger Stadtsprecher Michael Reif auf Nachfrage der Volksstimme. Ab Januar werden an dem Pferd weitere Untersuchungen vorgenommen, um die notwendigen Maßnahmen für die fachgerechte Sanierung aller Pferde klar zu definieren. „Unser Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement konnte dafür Fördermittel einwerben, die eine Rekonstruktion mit den von den Denkmalschutzbehörden geforderten neuen Ziegeln im Oldenburger Format erlauben“, berichtet Michael Reif.

Gerade um die Ziegelsteine hatte es Diskussionen gegeben. Denn dass die Pferdeskulpturen erhalten werden müssen, ist klar. Beim Mauerwerk hingegen hatte sich gezeigt, dass diese in einem sehr schlechten Zustand ist. Nur ein kleiner Teil könnte überhaupt gerettet werden, und dies würde die Sanierungskosten um eine halbe auf anderthalb Millionen Euro in die Höhe treiben. Das Kommunale Gebäudemanagement (KGM) hatte daher vorgeschlagen, neue Steine zu verwenden.

Damit können Denkmalschutz und Stadtrat zwar mitgehen. Dass aber für die Klinker das nur noch in teuren Sonderanfertigungen erhältliche Oldenburger Format zum Einsatz kommen sollte und stattdessen Klinker in nicht abweichenden handelsüblichen Abmessungen, war dann wohl doch ein wenig viel. Da es dem Eigenbetrieb nun aber gelungen ist, Fördermittel einzuwerben, werden die Rekonstruktion der Pferdeskulpturen und der Wiederaufbau des Tors mit Steinen im Originalformat die Magdeburger Stadtkasse nicht mehr wie befürchtet belasten.

Wie es nun weitergeht

Der Wiederaufbau wird an gleicher Stelle auf neuen Fundamenten erfolgen, da die alten unter anderem durch Hochwasser schwer beschädigt sind. Baustart ist voraussichtlich im Frühjahr.

„Die Arbeiten sollen bis spätestens zum Jubiläumsjahr 2027 abgeschlossen sein“, sagt KGM-Betriebsleiter Hagen Reum. Dann jährt sich die Deutsche Theaterausstellung zum 100. Mal.

Geschichte, Architektur und Bedeutung

Das Pferdetor befindet sich nordöstlich der Stadthalle und nahe der Hyparschale. Das Bauwerk, das die expressive Backsteinarchitektur der 1920er Jahre in besonderer Weise repräsentiert, zählt zu den Hauptwerken des Architekten Albinmüller.

Errichtet wurde das Pferdetor in den Jahren 1926/1927 anlässlich der Deutschen Theaterausstellung in Magdeburg. Es diente als symbolischer Übergang vom Ehrenhof zu einem angrenzenden Fest- und Vergnügungspark - zwei Bereiche, die heute nicht mehr vorhanden sind. Ursprünglich war es mit Ausstellungshallen verbunden. Trotz finanzieller Engpässe gelang es Albinmüller, das Bauprojekt zu verwirklichen. Er warb erfolgreich um Spenden: Die Klinker wurden von einer Ziegelei gestiftet, und die Pferdeplastiken entstanden in der Kieler Keramischen Fabrik, die sie als Reklamestücke kostenfrei zur Verfügung stellte. Albinmüller selbst war persönlich in Kiel, um an der Fertigstellung der Plastiken mitzuwirken. Das Bauwerk überstand die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, die das umliegende Areal schwer trafen, unbeschadet. Auch in der DDR-Zeit blieb das Bauwerk erhalten.

Architektonisch besticht das Pferdetor durch eine raffinierte Klinkerbauweise, die skulpturale und maurische Elemente vereint. Zwischen den sechs etwa zehn Meter hohen Pylonen spannen sich filigrane Rundbögen, deren schlanke Form an Membranen erinnert. Die Gestaltung des Tors wurde als Weiterentwicklung des Löwentors angesehen, das Albinmüller 1926 in Darmstadt entworfen hatte. Auf den Pylonen zeigen Plastiken springenden Pferde. Diese symbolisieren das Sachsenross, das Wappentier des Stammesherzogtums Sachsen. Die Keramikplastiken wurden von Fritz Maenicke und Max Roßdeutscher gestaltet, basierend auf Modellen von Albinmüller.

Zusammen mit der Stadthalle und dem Albinmüller-Turm bildet das Pferdetor eine der prägenden baulichen Dominanten des Areals. Als eines der bekanntesten Wahrzeichen Magdeburgs erinnert es an die kulturelle und architektonische Blütezeit der Stadt in den 1920er Jahren.