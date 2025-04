Leben auf dem Dach eines Möbelhauses? Das gibt es am Pfahlberg bei Höffner. Wem die Räume mit kleinem Garten gehören und was es damit auf sich hat.

Skurrilste Wohnung in Magdeburg: Wer wohnt auf dem Möbelhaus?

Sülzegrund. - Ob im Hundertwasserhaus, in einer Penthouse-Wohnung an der Elbe oder einem Tiny-House: Besondere Wohnorte gibt es in der Landeshauptstadt einige. Aber auf dem Dach eines Möbelhauses? Das ist nun wirklich kurios.