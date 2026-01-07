Einen glücklichen Jahresstart hat ein Magdeburger Lottospieler hingelegt: Er hatte alle 5 aus 50 Gewinnzahlen richtig.

Magdeburg. - il

So fängt das neue Jahr ja gut an: Ein Magdeburger hat am Dienstag (6. Januar 2026) einen hohen Gewinn im Eurojackpot eingefahren. Wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann alle 5 aus 50 Gewinnzahlen (21, 23, 30, 33 und 38) richtig. Nur die 2 aus 12 Eurozahlen (8 und 12) stimmten nicht überein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 3,1 Millionen.

Die fünf richtigen Zahlen brachten dem Mann aber immerhin 140.721,80 Euro ein. Und das bei einem Einsatz von 23,75 Euro. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt, teilte Lotto mit. Der Magdeburger hatte seinen Spielschein online abgegeben.