Ein Einbrecher hat in Stendal die gehbehinderte Mieterin der Tatwohnung vergewaltigt und deren Martyrium gefilmt. Welche Spuren den 24-Jährigen noch belastet haben.

Am Landgericht Stendal wurde in einem Fall von schwerer Vergewaltigung und schweren Einbruchs Recht gesprochen.

Stendal - Besonders schwere Straftaten können zu besonders hohen Strafen führen. Wegen besonders schwerer Vergewaltigung jn Tateinheit mit schwerem Einbruchsdiebstahl mit Waffengewalt ist am Mittwoch, 7. Januar 2026, am Landgericht Stendal ein 24 Jahre alter Mann aus Algerien zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Der Prozess fand aus Rücksicht auf das Opfer teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch die Schlussplädoyers waren deswegen nichtöffentlich. In der Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende Richter wie zuvor die Staatsanwaltschaft von einem „erdrückenden Beweisergebnis“.

DNA-Spuren am Opfer gefunden

So hatte der Täter, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, die Vergewaltigung selbst mit seinem Handy gefilmt. Am Opfer fanden sich DNA-Spuren, die seine Täterschaft eindeutig belegten. Bei der Festnahme in Nordrhein-Westfalen wegen eines Diebstahls am Tag nach der Tat in Stendal wurden zuvor im Haus des Opfers entwendete Gegenstände sichergestellt.

Welches Martyrium das stark gehbehinderte Opfer Anfang des Jahres 2025 erleiden musste, vermag man sich kaum vorzustellen. Mindestens zwei Stunden lang, so der Richter, dauerte das Tatgeschehen, das teilweise regelrecht entwürdigende Handlungen beinhaltete.

Während dies alles gegen den Angeklagten spreche, habe das Gericht strafmildernd berücksichtigt, dass der Angeklagte nicht einschlägig vorbestraft gewesen ist. Zudem habe er Reue gezeigt und erklärt, den Darlegungen zum Tatgeschehen, an das er sich nicht erinnern könne, zumindest nicht zu widersprechen.

Eine psychiatrische Sachverständige hatte zuvor auf Antrag der Verteidigung ein Gutachten erstattet. Sie erklärte, dass es trotz des Drogen- beziehungsweise Alkoholkonsums des Angeklagten keinerlei Anzeichen für eine Minderung der Steuerungsfähigkeit gegeben habe.

Angeklagter verzichtet auf sein letztes Wort

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von zwölf Jahren, der Anwalt des Opfers, das als Nebenklägerin auftrat, zwölfeinhalb Jahre gefordert.

Der Verteidiger hatte auf zehn Jahre und fünf Monate plädiert. Der Angeklagte, der den Prozess ohne sichtliche Regungen verfolgt und auf ein letztes Wort verzichtet hatte, nahm auch das Urteil eher teilnahmslos auf. Er kann gegen das Urteil Revision einlegen.