Sturmtief „Elli“ sorgt für Schnee. Wie sich die Lage entwickelt, bleibt abzuwarten. Was Zerbster jetzt wissen müssen.

Schneefront im Anmarsch: So bereitet sich Zerbst auf Winterwetter und mögliche Verkehrsprobleme vor

Wie viel Schnee erreicht die Zerbster Region? Kann der Schulbusverkehr aufrecht gehalten werden?

Zerbst - Eine Schneefront nähert sich der Zerbster Region. Offen ist, wie sich die Lage tatsächlich entwickelt. Der städtische Bauhof und das Busunternehmen Vetter sind jedenfalls vorbereitet. Laut Wetterprognosen wird derzeit (Stand 8. Januar, 14 Uhr) mit mäßigem Schneefall im Verlauf des Freitags gerechnet. Durch aufkommenden Wind kann es zu Verwehungen kommen.