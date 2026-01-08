Alles war vorbereitet, doch nun macht das Wetter einen Strich durch die Planung. Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg muss einen wichtigen Termin absagen.

Magdeburg. - Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg ist eine wichtige und oft auch letzte Anlaufstelle für Haustiere fast aller Art. Können deren Halter unverschuldet die Pflege der Tiere nicht mehr übernehmen, finden Katzen, Schafe, Ponys und anderes Getier auf dem Gelände an der Bahnlinie im Stadtteil Rothensee ein neues Zuhause. Diese Arbeit wird ehrenamtlich auf Vereinsbasis geleistet und überwiegend aus Spenden finanziert.

Genau deshalb wollte der Verein nun mit einem Tag der offenen Tür am 10. Januar 2026 seine Arbeit und sein Gelände Spendern und interessierten Neulingen vorstellen. Doch daraus wird nichts. „Wir müssen den Termin auf unbestimmte Zeit verschieben. Aufgrund der starken und extremen Witterungsverhältnisse haben wir uns dazu entschlossen, diesen Termin am 10. Januar abzusagen. Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeitenden und besonders unserer Tiere hat oberste Priorität“, teilte Ines Berger vom Gnadenhof Katzeninsel mit.

Ein neuer Termin sei noch nicht gefunden. Man wolle die kommenden Witterungsverhältnisse beobachten und dann über einen neuen Termin entscheiden.