In Magdeburg bietet das Wochenende eine Vielzahl an Partys in Clubs und Diskotheken. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen für den 12., 13. und 14. Mai zusammengestellt.

So feiern Clubs in Magdeburg am Freitag, Sonnabend und Sonntag

Die Clubs bieten in Magdeburg an den Wochenenden ein umfangreiches Programm.

Magdeburg - Die Magdeburger Clubs bieten dieses Wochenende wieder ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat ein paar Tipps zusammengetragen. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 12. Mai, geht es hier.

Boys’n’Beats: Die Geburtstagskinder des Monats stehen am Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, der Diskothek für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beim „Celebrate“ im Mittelpunkt. Gespielt werden House, R’n’B, 80er und Charts. Am Sonnabend um 19 Uhr beginnt ein ESC Public Viewing mit Margot Schlönzke. Um 23 Uhr beginnt die ESC Aftershow Party mit ME Unique.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am Freitag im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Ladies Night mit DJ Serv. Für Sonnabend ist um 23 Uhr „Magdeburg eskaliert“ mit DJane Kim Noble und DJ Vendetta angesagt.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 23 ist im Geheimclub am Freitag ab 23 Uhr eine Fetischparty angesagt. Musik gibt es von Spanisch Fly, Dick Stan und Lindsey Herbert. Der Dresscode sieht Lack, Latex, Leder und Kinky vor. In der Nacht zum Sonntag beginnt um Mitternacht „Never Stop“. Auf dem einen Floor spielen Raban, Ignez und Hermann Bässe, auf dem anderen Alter Schwede und Marcel Lentges.

Insel der Jugend: In der Maybachstraße steht am Freitag ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend eine Technoparty unter dem Titel „Endstation“ auf dem Programm. Auf dem einen Floor gibt es Techno, Industrial, Acid und Trance mit Kim Valmount, Red Sunday, DJ Ritalino und Rasch, Gerd Strøm und GWLT, auf dem anderen Floor spielen Blaues Licht, Brian B., Møde:8Ø8, Max Rost und Mathew Autumn Techhouse und Techno. Am Sonnabend ab 23 Uhr ist die Bass Nacht mit Proggy, Minimal, Tech House und Techno geplant – an den Reglern stehen Florian van Berg, SchEnder und Herr Nimmersatt.

Prinzzclub: DJ Abuze spielt am Freitag um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a Hip-Hop. Geboten werden auch Afrobeats, Bass, Latin und Deutschrap. Am Sonnabend um 23 Uhr hat DJ Hoff zum Latin Saturday Latin, Bachata, Reggaeton, Salsa, Afrobeats und Merengue dabei.

Café Treibgut: House im Hafen mit Lukas Buhold steht am Sonnabend ab 19 Uhr auf dem Programm im Café Treibgut. Dieses befindet sich in der Werner-Heisenberg-Straße 45.

Festung Mark: Die Electro Swing Revolution macht am Sonnabend ab 20 Uhr Station in der Festung Mark im Hohepfortewall. Mit dabei ist DJ Louie Prima.

Buttergasse: Eine Mega 2000er Party mit DJ Manuel Baccano ist am Sonnabend in der Buttergasse im Alten Markt 13 geplant. Beginn ist um 23 Uhr.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock ’n’ Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. Am Freitag steht zunächst ein Metal-Konzert auf dem Programm.

Datsche: Die Datsche feiert in der Sandbreite diesen Sonntag den start in die neue Saison. Beginn ist um 14 Uhr.