J.B.O. treten am Sonnabend in der Factory auf.

Magdeburg - Ein Fun-Metal-Konzert, Oper und Kabarett, den Tag der Städtebauförderung, Musik und eine neue Ausstellung im Kunstmuseum gehören zum Veranstaltungskalender in Magdeburg am Sonnabend, 13. Mai 2023. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen. Die Partys in den Magdeburger Clubs finden sich auf einer anderen Seite. Und die Ideen zum Ausgehen für Freitag, den 12. Mai 2023, finden sich in den Freizeittipps hier.

Fun Metal mit J.B.O. in der Magdeburger Factory

J.B.O. formierte sich im Jahr des Herrn 1989, ein paar Wochen, nachdem sich die beiden “Frontmänner“ Hannes “G.Laber“ Holzmann und Vito C. kennen gelernt hatten, unter dem Namen “James Blast Orchester“. Ihren bereits im Vorfeld legendären, ersten Auftritt hatten sie im Oktober “89 auf dem alljährlichen Erlanger Newcomerfestival – Ein musikalisches Desaster, was jedoch den Unterhaltungswert der Vorstellung nicht schmälerte. Längst hat sich die Band mit humorvollen Texten und ihrer Musik aber einen Namen gemacht.

Live zu erleben ist sie am Sonnabend in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Beginn ist um 20 Uhr.

Literarisches in der Weinhandlung Söllig

„Na sowas, wer hätte das gedacht!?“ Unter diesem Titel ist für am Sonnabend um 19.30 Uhr ein Abend mit flotten Sprüchen, unterhaltsamen Anekdoten, kuriosen Redewendungen und lustigen Geschichten von Viola Stengel und Peter Kayser geplant.

Veranstaltungsort ist die Weinhandlung Söllig in der Wasserkunststraße 1. Karten unter weinhandlung-soellig.de und unter der Telefonnummer 0171 /7085.460

Lars Johansen tritt im „... nach Hengstmanns“ auf

Lars Johansen ist am Sonnabend auf der Bühne des Kabaretts „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu erleben. Beginn des Auftritts ist um 19.30 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Wenn wir uns heute streiten, dann geht es nur noch um Verpackungen und nicht mehr um den Inhalt. Ob man in der Sprache gendert oder nicht, ist wichtiger als das, was wirklich gesagt wird. Wenn du dich wirklich mit dem Inhalt auseinandersetzen willst, dann kommt sofort jemand und fordert Achtsamkeit und Respekt.“ Streitkultur sterbe langsam aus, weil keiner mehr zuhören mag, sondern lieber alle überreden möchte. Die echte politische Debatte sei durch die TikTok-Challenge ersetzt worden, so die These des Kabarettisten.

Neue Ausstellung „Looking for Humanity“ im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Looking for Humanity“ – zu Deutsch: „Die Suche nach Menschlichkeit“ – wird am Sonnabend im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 eine neue Sonderausstellung eröffnet. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

Die Ausstellung präsentiert internationale Positionen aus Fotografie, Videokunst und Installation, die sich in der Gegenwart in die Debatte um Macht und Auswirkungen der Macht einmischen und die im Sinne einer verantwortungsbewussten Menschlichkeit Stellung beziehen.

Die Stärke der Kunst liege darin, Grenzen zu verwischen, Beziehungen zwischen Räumen und Zeiten, zwischen Realität und Fiktion neu aufzuteilen, so die Organisatoren der Ausstellung. Künstler stellen Fragen und stellen „infrage“, sie loten physische, emotionale und ästhetische Grenzen aus und nehmen somit auch die Praktiken und Logiken des politischen Handelns selbst ins Visier. In einer Ankündigung im Vorfeld heißt es: „Es geht um die Fragilität von Volksvertretungen und um die Grenzen parlamentarischer Demokratie, um Krieg und Frieden, um Freiheit und Menschlichkeit. Der Fokus liegt auf dem persönlichen Engagement, das sich folgerichtig gegen eine Politik wendet, die Ab- und Ausgrenzung propagiert.“ Die Werke in der Ausstellung „Looking for Humanity“ lassen sich als Seismographen des politischen Handelns der Gegenwart lesen und laden ein, sich den Fragen der Zukunft zu stellen, die uns als Menschen umtreiben, so der Anspruch der Ausstellungsmacher.

Neben anderen haben Yael Bartana, Pauline Boudry/Renate Lorenz, Sergey Bratkov, Chto Delat, Johanna Diehl, Jonas Englert, Jochen Gerz, Manaf Halbouni, Robert Kunec, Anna Malagrida, Cemile Sahin, Nasan Tur, Silke Wagner und Tobias Zielony Arbeiten zu der neuen Sonderausstellung im Magdeburger Kunstmuseum beigesteuert.

Kabarett mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, wusste schon Karl Valentin. So gesehen sind Politiker große Künstler. Sie arbeiten täglich unermüdlich daran für anstehende Probleme keine Lösung zu finden, obwohl diese doch so nahe läge. Albert Einstein hat sie bereits formuliert: „Was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetzten. Ein Zehntel der Energien, ein Bruchteil des Geldes wäre hinreichend, um den Menschen aller Länder zu einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen.“

Marion Bach und Günther Pölitz treten in der Magdeburger Zwickmühle auf. Foto: Veranstalter

Und diese Lösung nicht hinzukriegen, das ist die große Kunst der Politik – so die Überzeugung von Marion Bach und Hans-Günther Pölitz, die am Sonnabend um 20 Uhr im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle zu erleben sind. Diese befindet sich in der Leiterstraße 2a.

William Wahl hat einen Aufritt im Magdeburger Hundertwasserhaus

Mittlerweile mehrfach preisgekrönt, präsentiert William Wahl, der Kopf der a-cappella Band „basta“, mit „Nachts sind alle Tasten grau“ sein zweites abendfüllendes Programm. In diesem spannt er mit beeindruckender Eleganz und komödiantischem Feinsinn erneut den großen Bogen zwischen Kabarett und Kunst, Komik und Klavier. Dabei nimmt er sich sowohl der Tücken des Zeitgeists wie der großen und unveränderlichen Fragen des Lebens an. So schaut er mit liebevoll-spöttischem Blick auf die Feierfreudigkeit seiner Heimatstadt Köln, besingt auf herzergreifende Art und Weise Fahrerinnen weißer SUVs und kämpft in seiner Solo-a-cappella-Nummer „Innenarchitekt*innen“ mit den Tücken des Genderns.

Zu Gast ist er am Sonnabend im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Der Neue Magdeburger Kammerchor singt in der Wallonerkirche

Der Neue Magdeburger Kammerchor singt in seinem aktuellen A-cappella Programm, unter der Leitung seines Dirigenten Mathias Vetter, weltliche und geistliche Chorwerke aus mehreren Jahrhunderten. Es erklingen Motetten von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn-Bartholdy, sowie weitere Werke europäischer Komponisten des 21. Jahrhunderts. Passend dazu singt der Chor Liebes- und Abendlieder, die das abwechslungsreiche Programm stimmungsvoll ergänzen.

Ein Konzert gibt der Chor am Sonnabend um 16 Uhr im Rahmen eines Konzerts der Reihe „Magdeburger Motette“ in der Wallonerkirche. Diese befindet sich in der Neustädter Straße 8.

Im Magdeburger Opernhaus wird „Der Liebestrank“ ausgeschenkt

„Der Liebestrank“ ist eine Oper von Gaetano Donizetti, die 1832 uraufgeführt wurde. Die Oper erzählt die Geschichte von Nemorino, einem jungen Bauern, der unsterblich in die reiche, aber unerreichbare Adlige Adina verliebt ist. Nemorino glaubt, dass er seine Liebe durch einen Liebestrank gewinnen kann, den er von einem zwielichtigen Quacksalber namens Dulcamara kauft. In Wirklichkeit ist der Trank nur Wein, aber Nemorinos Glaube an seine Wirkung lässt ihn mutiger werden, um Adinas Herz zu erobern. Im Verlauf der Handlung führt Adina Nemorino auf die Probe, indem sie sich mit dem Soldaten Belcore verlobt, was Nemorino sehr verzweifelt macht. Schließlich erfährt Nemorino, dass sein Onkel ihm ein Vermögen vererbt hat, und er wird unerwartet zum begehrtesten Junggesellen im Dorf. Mit neuem Selbstvertrauen verführt er schließlich Adina, die erkennt, dass sie auch in ihn verliebt ist.

"Der Liebestrank" im Magdeburger Opernhaus. Foto: Andreas Lander

Die Oper steht am Sonnabend und am 3. Juni um 19.30 Uhr sowie um 18 Uhr am 18. Mai auf dem Spielplan des Opernhauses im Universitätsplatz 9. Das Besondere an dieser Inszenierung: Auch Motive aus Natur und Tierwelt fließen ein.

Our Voices im Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg

Das außergewöhnliche Chorprojekt „Our Voices“, das 2018 beim Chorfest Magdeburg seine Uraufführung feierte, wurde wiederaufgenommen und in neuartiger Weise weiterentwickelt. Der Berliner Komponist und Pianist Stefan Schultze vereint in seinem Werk präpariertes Klavier, Live-Elektronik, Solisten und einen Chor miteinander. Our Voices verschmilzt Schultzes Kompositionen mit kollektiven Improvisationen, in welchen alle Beteiligten interagieren. Das Besondere hieran ist, dass die Musik im Vorfeld im gemeinsamen Prozess mit den Chorsängern und Solisten entwickelt und erprobt wurde.

Ein Konzert beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Beste von „Jugend musiziert“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Der bundesweite Wettbewerb Jugend musiziert motiviert junge Musiker zu besonderen künstlerischen Leistungen. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben seit dem ersten Wettbewerb 1964 bei Jugend musiziert teilgenommen. Für viele von ihnen war es der erste Schritt zu einer Musikerkarriere. Bei Jugend musiziert zeigen Solisten und Ensembles ihr musikalische Können auf öffentlichen Podien.

In einem Konzert am Sonnabend, 19.30 Uhr, im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129, stellen sich Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert 2022 in der Kategorie Klavier-Kammermusik vor. Amelié Schöpf, Tabea Schwarzenberg, Malene Anz, Paul Hauser, Christian Märkle, Chiara Holtmann, Konstantin Arestov und Luka Bilbija spielen Werke von Robert Schumann, Nino Rota und Alexander Zemlinsky.

Magdeburg mit acht Aktionen zum Tag der Städtebauförderung

In ganz Deutschland ist am Sonnabend der Tag der Städtebauförderung statt. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung – und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken. Magdeburg beteiligt sich mit acht öffentlichen Veranstaltungen. Hier der Überblick.

Stadtteilplätze im Stadtteil Neue Neustadt am Kuckhoffplatz, auf dem Platz am Gesundheitsamt und am Nicolaiplatz. Zum Aktionstag machen Stadtplanungsamt und das Quartiersmanagement auf die umgesetzten und in Umsetzung befindlichen Platzgestaltungen aufmerksam. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurden hier insbesondere die Baumstandorte innerhalb der Platzanlagen über eine spezielle Sanierung des Wurzelraumes so ertüchtigt, dass die Speicherfähigkeit der Bäume auch während Trockenperioden gesichert ist.

Sudenburg grünt in den Höfen: Nadja Gröschner von der Feuerwache bietet um 10 und um 12 Uhr Führungen über die begrünten Innenhöfe Sudenburgs. Neben überraschenden grünen Einblicken werden historische Zusammenhänge und Geschichten um die Hof- und Gartenanlagen präsentiert.

Familienfest im Rund der blauen Laufbahn auf dem Sportplatz MLV Einheit im Neuen Sülzeweg 72. Von 10 bis 18 Uhr gibt es sportliche und kreative Aktionen ebenso wie ein Stück Stadtteilgeschichte.

Umweltschutz und Klimatag Olvenstedt am Kinder- und Jugendtreff Mühle in der Düppler Mühlenstraße 25: Von 11 bis 15 Uhr werden Projekte, Möglichkeiten, Gruppen und Visionen für ein besseres Leben vorgestellt. Es gibt einen „Markt der Möglichkeiten“, Vorträge, Klima-Kino, eine Diskussionsrunde im Saal, eine Anpflanz-Aktion, eine Pflanzentauschbörse, Blumentöpfe zum Bepflanzen für Kids, Müllsammelaktion, Töpfern und Buddeln, Lagerfeuer, Stockbrot, Kunstangebote und Auftritte von Lars Johansen um 12.30 Uhr und Hausfreund Semanski um 13.30 Uhr.

Eine Baustellenführungen durch die Hyparschale beginnt um 12 Uhr am Baustelleneingang Kleiner Stadtmarsch. Das Baudenkmal wird derzeit saniert.

Die Offene Bühne auf dem Friedensplatz bietet von 14 bis 21 Uhr Programm mit Menschen, die ihre Kunst in einer kurzen Darbietung dem Publikum zu präsentieren. Jeder hat 15 Minuten Gelegenheit, das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Das Özim – entdecke die grüne Oase in Stadtfeld ist der Nachmittag es von 14 bis 18 Uhr in der Harsdorfer Straße 49 überschrieben. Kinder können sich auf eine spannende Schatzsuche, Airbrush-Tattoos und Bastelaktionen freuen, während Frank Friedrich Führungen anbietet.

Ist der Salbker See noch zu retten heißt es um 15 Uhr auf dem Gelände des früheren Strandbads Salbker See I. Wissenschaftler informieren über die Möglichkeiten.