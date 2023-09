Magdeburg - Kabarett und Konzerte, Rummel, das Kaiser-Otto-Fest und eine Wanderung - auch Freitag, der 29. September 2023, bietet Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Für die Partys des Brückentag-Wochenendes gibt es eine eigene Seite. Und zu den Ausflugstipps für Donnerstag, den 28. September, geht es hier.

Arnulf Rating tritt in der Zwickmühle auf

Der „tagesschauer“ ist die stets aktuelle Reaktion von Arnulf Rating auf die täglichen Duschen in den Zeiten der „Generaldebilmachung“. Gemeinsam mit seinen Prachtfiguren Schwester Hedwig und Dr. Mabuse entscheidet er zwischen Menschen, Viren, Mutationen. Zu Gast ist Arnulf Rating, der letzte auf der Bühne verbliebene der „Drei Tornados“, am Freitag. Er tritt ab 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a auf.

Er meint: Am Ende der Entwicklung zum aufrechten Gang steht der Mensch als Handynutzer. Über sein Smartphone gebeugt, das Schaufenster zur Welt geworden ist. Und er ist selbst aktiv: Mit pfiffigen Infos oder einem Katzenvideo kann man Aufmerksamkeit gewinnen. Laut Jury des Bayerischen Kabarettpreises, seziert Arnulf Rating die Behauptungen von Politik und Medien und bricht sie auf das herunter, was sich oft hinter dem marktschreierischen Gedröhne verbirgt.

Grenzenlos machen auf ihrer Tour Station in der Magdeburger Factory

Am Freitag ab 20 Uhr sind Grenzenlos und Eizbrand in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 42, Zugang über die Sandbreite, zu Gast. Es handelt sich um ein Konzert im Rahmen der „AntiXtrem“-Tour anlässlich des zehnjährigen Bestehens von „Grenzenlos“.

Kaiser-Otto-Fest im Magdeburger Stadtzentrum

Der Klang mittelalterlicher Marktsackpfeifen und Trommeln ist in allen Ecken zu hören. Dutzende Künstler sind auf dem Kaiser-Otto-Fest unterwegs und sorgen an verschiedenen Plätzen für ausgelassene Feststimmung. Spontane Vorführungen an allen Ecken lösen in diesem Jahr das festes Programm ab. So sind Überraschungen garantiert.

Das 13. Kaiser-Otto-Fest mit Markttreiben, Theater, Konzerten, Artistik und anderem läuft vom 29. September bis 1. Oktober im Domviertel rund um Kloster Unser Lieben Frauen, Fürstenwall, Möllenvogtei, Remtergang und Bastion Cleve. Am Freitag wird von 17 bis 23 Uhr gefeiert.

Ältestes Volksfest läuft in Magdeburg

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verkauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Doch egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt.

Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Zusätzlich wird am 2. und 3. Oktober geöffnet.

Wanderung zur Klappermühle

„Zur Klappermühle“ ist ein Ausflug der Wanderfreunde am Freitag überschrieben. Die Route führt durch Ottersleben und nach Sudenburg. Die Strecke beträgt zehn Kilometer. Start ist an der Straßenbahnendstelle Sudenburg im Kroatenweg um 10 Uhr.

Den Rahmen für den Ausflug der Wanderfreunde bietet die Europäische Woche des Sports.

Cello und Orgel in der St. Gertrauden Kirche in Magdeburg-Buckau

Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Südost lädt an diesem Freitag, 29. September, zu einem Konzert in die Kirche St. Gertrauden in Buckau ein. Start ist um 19 Uhr in der Schönebecker Straße 117. Bei freiem Eintritt werden Claudia Micheel (Cello) und Sora Yu (Orgel) aufspielen.

Es sollen Werke von Théodore Dubois, Robert Schumann, Max Bruch und anderen erklingen. Das Konzert findet zum Michaelistag statt.