Wo in Magdeburg am ersten Oktoberwochenende 2023 die Musik spielt: Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den Clubs in der Landeshauptstadt zusammengetragen.

So feiern Clubs in Magdeburg das Wochenende

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Clubs dieses Wochenende in Magdeburg. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus einigen Locations zusammengestellt. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 6. Oktober 2023, geht es hier.

Ellen Noir: Der Underground Rave 10 steht für diesen Freitag um 22 Uhr für das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof auf dem Fahrplan. Auf dem einen Floor spielen Benny R., Morbid, Luzzifer, Kannadiss, Fabitekk, Antagonist, Heisenberg live, Cycle, und Höhni Hardtekk und Hardtechno, auf dem anderen SKG, Schickzo, Tryspin, Abfakker, Balthasar, Dicht, Modztekk, Der Gigant, Tekkstasy, Traytekk, Kontekkzt, Daxxter und Fafi Tekk und Hardtekk. Diesen Sonnabend um 22 Uhr folgt eine Party unter dem Titel „Locker & Flockig“ mit einem bunten Mix aus House, Techno und Tekk.

Boy’n’Beats: House, R’n’B, 80er und Charts werden diesen Freitag bei „Celebrate“ im Boy’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ab 23 Uhr aufgelegt. Am Sonnabend steigt an gleicher Stelle ab 23 Uhr das Oktoberfest mit „Bianca Beat & Ihr Boss“.

Down Town Club: Blackmusic, 808 und Deutschrap spielt DJ Coop diesen Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 beim „Friday Drip“. „All in the Mix“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr mit DJ Vendetta und DJ Ex.

Prinzzclub: Unter dem Titel „Wyld“ legt DJ DNS am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf. Die Party zu den Medimeisterschaften beginnt hier am Sonnabend um 23 Uhr.

Idol: Eine Ü30-Party steht am Sonnabend auf dem Programm des Idol im Rennebogen 177. Beginn ist um 21 Uhr.

Nachdenker: „Wisdom of Reggae“ ist der Samstagabend ab 21 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 überschrieben. Gespielt werden Roots, Dub und Steppa.

Factory: Ein buntes Programm von EDM über Bigstage und Techno bis hin zu Trance und Goa Proggy erwartet die Besucher der Factory, Eingang über Schönebecker Straße und Sandbreite, am Sonnabend ab 22 Uhr. Unter dem Titel „Melody One“ bieten Resident DJs aus Deutschland und den Niederland die „Big Festival Sounds“.

Insel der Jugend: Eine „Indie Pop Party“ mit deutschen Texten und eine „Peinlo Pop Party“ mit Pop-Hits und aufgefüllt mit Awkward Darlings, Guilty Pleasures und TikTok-Moves findet am Sonnabend auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 statt. Beginn ist um 23 Uhr.

MAW: Der Club MAW in Haus 142a auf dem Gelände der Liebknechtstraße 65 bis 91 wird ein Jahr alt. Diesen Sonnabend feiern auf dem einen Floor Lady Maru, Kim Valmount, Paimon, VLuna und Pesante, auf dem anderen Bizarro und DJ Ritalino, Red Sunday, Henni Lindau, RuppiDieKatz und Jan Goertz auf dem anderen Floor mit.

SC Baracke: Ebenfalls um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird in dem traditionsreichen Club im nördlichen Magdeburger Stadtzentrum aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs im Flowerpower auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr.