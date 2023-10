Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Das Veranstaltungsprogramm für Magdeburg bietet auch für Freitag, den 6. Oktober 2023, Vielfalt. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus Musik, Kunst, Humor, Literatur, Theater und mit Ausflügen zusammengetragen.

Für die Partys am ersten Oktoberwochenende 2023 gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 5. Oktober 2023, geht es hier. Abgsagt wurde ein Konzert mit T&T Wollner in der Sudenburger Feuerwache.

Pianist Lambert spielt im Magdeburger Moritzhof.

Der Pianist Lambert mag offenbar Geheimnisse. Er trägt bei seinen Auftritten eine Tiermaske mit langen Hörnern und verrät seinen Vornamen nicht. Was man über ihn weiß: Er ist ausgebildeter Jazzpianist und ein Star der neoklassizistischen Szene.

Eines allerdings ist kein Geheimnis: Sein achtes Album trägt den Titel „All this Time“ und führt ihn am Freitag, dem 6. Oktober, in den Magdeburger Moritzhof. Ab 20 Uhr wird er hier die neuen Stücke vorstellen. Das Konzert ist eines von vieren der Klavier-Neoklassik-Konzertreihe „Piano.Neo.Forte“.

Mit „All this Time“ kehrt Lambert zurück zu seinen Jazz-Wurzeln. Zusammen mit dem Bassisten Felix Weigt und dem Schlagzeuger Luca Marini mischt das Trio Jazz, moderne Klassik und elektronische Elemente und findet einen zeitgenössischen Sound, der an Bands wie EST, Gogo Penguin und Portico Quartet erinnert.

Wenn Lamberts zartbluesiges Klavier durch den Standard „Cry Me A River“ rollt und er in die rauchige Stimmung des Stücks eintaucht, während die elektronischen Elemente flirren, spielt er im virtuellen Jazzclub seiner Träume. Infos zum Konzert und zum Kartenverkauf findet man unter: moritzhof-magdeburg.de.

Lesung im Farnhaus der Magdeburger Gruson-Gewächshäuser

„Es duftet nach Wurzeln“ ist der Titel einer Veranstaltung am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern, Schönebecker Straße 129b. Erzählkünstlerin Janine Freitag stellt im Farnhaus alte Geschichten von verzauberten Bäumen und mystischen Pflanzen vor, heißt es in einer Ankündigung. Dabei schaut sie auch auf ihre eigenen Magdeburger Wurzeln.

Karten für 8 Euro gibt es an der Abendkasse. Da die Plätze begrenzt sind, können Tickets unter Telefon 0391/ 4042910 reserviert werden.

Kunstkurve in Magdeburg-Stadtfeld

Die dritte Auflage der Kunstkurve findet vom 6. bis 8. Oktober an ausgewählten Orten in Stadtfeld statt. Das Ausstellungsformat präsentiert ausschließlich weibliche Kunst und wird von Frauen in ehrenamtlicher Arbeit organisiert. Insgesamt 24 Künstlerinnen sind mit ihren Werken an acht Standorten im Bereich der Steinigstraße, Große Diesdorfer Straße und Arndtstraße zu sehen, darunter auch drei neue Plätze.

Ausstellungsorte sind das Rayon Haus (Steinigstraße 1a), die Galerie Stadtfelder Schlossküche (Steinigstraße 12a), die Instrumentenwerkstatt Schölkopf Brass (Steinigstraße 13), der Stadtteilladen Mitmischen (Maxim-Gorki-Straße 40), das Kulturkollektiv (Arndtstraße 55), Janasch’s (Arndtstraße 40) sowie das Geschäft „Fröhliche Rabauken“ (Arndtstraße 17). Unter der Adresse Arndtstraße 56, in direkter Nachbarschaft zum Kulturkollektiv, entsteht in Stadtfeld derzeit ein neuer Ort der Begegnung.

Die Ausstellung kann am Freitag, 6. Oktober, und Sonnabend, 7. Oktober, von 16 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Die Vernissage beginnt am Freitag um 16 Uhr im Rayon Haus. Das gesamte Programm der Ausstellung gibt es im Internet.

„Der große Heinz Erhardt Abend“ mit Hanno Loyda bei Hengstmanns in Magdeburg

Hanno Loyda präsentiert am Freitag im „… nach Hengstmanns“ eine Hommage an den Humoristen Heinz Erhardt, der durch sein Markenzeichen „Noch'n Gedicht“ in die Herzen aller Liebhaber von doppeldeutigen Wortverdrehungen und Wortspielereien eingegangen ist. In seiner Vorstellung werden die bekanntesten und beliebtesten gereimten und ungereimten Werke von Erhardt vorgetragen, darunter „Vierzeiler“, „die Made“, „Klassisches“ und „Ritter Fips“. Loyda interpretiert diese Werke auf seine eigene Weise, ohne sie zu imitieren, zu kopieren oder zu parodieren.

Zusätzlich hat Loyda einige Gedichte vertont, die neben den bekannten Erhardt-Liedern gesanglich präsentiert werden, sowohl a cappella als auch instrumentell begleitet. Dabei fließen unauffällig biografische Informationen über Heinz Erhardt in das Programm ein, um der Hommage gerecht zu werden. Die Gäste erwartet ein rund 100-minütiges Programm mit intelligentem und vielfältigem musikalischem Humor.

„Der große Heinz Erhardt Abend“ mit Hanno Loyda beginnt Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ hat im Magdeburger Schauspielhaus Premiere

Der „Tod eines talentierten Schweins“ hat am Freitag am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg Premiere. Es handelt sich um ein Stück von Roman Sikora, der zur Premiere auch vor Ort sein wird, mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen.

Die Geschichte: Die Zeit im Schlachthof rast. Wie lange bleibt ihm noch, dem Schwein mit seiner herausragenden Begabung und der musikalischen Ausnahmegenehmigung der Schlachthofleitung? Wie wird es sein, wenn es passiert? Wohin es geht, das weiß das talentierte Schwein genau, hat es oft genug gesehen und andere auf dem Weg in den Tod gesungen. Schließlich ist es Zeit für das letzte Konzert, den großen Abschied einer Künstlerseele. „Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben“, so die Ankündigung weiter.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ am 6., 14. und 20. Oktober und am 2. und 10. November jeweils ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Empfohlen für Zuschauer ab 14 Jahren.

Wladimir Kaminer liest im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg

Um 20 Uhr beginnt am Freitag im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 eine Lesung mit Wladimir Kaminer. Seine Erzählbände Militärmusik und Russendisko machten ihn auch außerhalb Deutschlands bekannt. Er schreibt seine Texte in deutscher Sprache und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Zu seinem Programm gehören Anekdoten aus seinem Leben, neue Texte und verrückte Ereignisse, die wohl so nur ihm passieren.

Es geht ihm derzeit um Fragen wie: Was haben Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison gemeinsam? Sie existieren gleichzeitig und schaffen damit eine Normalität, die vielen nicht normal erscheint. Und doch haben wir uns darin eingerichtet. Tatsächlich war die Sorge, der Himmel könne uns auf den Kopf fallen, hierzulande schon immer weit verbreitet. Dabei liegen die Herausforderungen des Lebens oft in der Suche nach dem Ladekabel.

„Ein Glück, dass es einen Chronisten gibt, der diese eigenartige Situation mit Humor beschreibt“, heißt es seitens des Verlags zum Buch „Frühstück am Rande der Apokalypse“ von Wladimir Kaminer, mit dem dieser am Freitag zu Gast ist.

Weiße Flotte fährt nach Oktober-Fahrplan

Zum Monatswechsel hat für die Weiße Flotte Magdeburg die Nachsaison begonnen. Bis Ende Oktober finden Fahrten statt. Wie in den Wochen zuvor legen die Schiffe aber weiterhin nicht am Schiffsanleger am Petriförder, sondern zumindest noch diesen Freitag und für dieses Wochenende am Oberen Hafen im Schiffshebewerk ab. Von wo aus die Fahrten ab Montag starten, wird im Laufe dieses Freitags entschieden.

Der Kartenverkauf erfolgt an Bord der Schiffe. Es gelten Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung der Schifffahrten. Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer müssen sich mindestens zehn den vollen Fahrpreis zahlende Personen finden, bei längeren Touren mindestens 20. Das Büro am Petriförder ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr freitags bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist es unter Telefon 0391/ 5328.891 und per E-Mail unter info@weisseflotte-magdeburg.de sowie im Web auf der Homepage der Weißen Flotte Magdeburg.

Bis einschließlich Sonntag fahren Schiffe zunächst also ab Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee. Diesen Freitag beginnt um 12 Uhr eine einstündige Trogbrückenfahrt. Diese führt über die Trogbrücke des Wasserstraßenkreuzes in Richtung Doppelsparschleuse Hohenwarthe und zurück zum Anleger am Schiffshebewerk. Für 14 Uhr steht eine zweistündige Trogbrückenfahrt mit Schleusung auf dem Fahrplan.

Für Sonnabend und Sonntag sind Trogbrückenfahrten für 12 Uhr, mit Schleusung für 15 Uhr geplant. Jeweils um 11 und um 14 Uhr legt die Weiße Flotte zu dreistündigen Wasserstraßenkreuzrundfahrt „Kleine Acht“ ab. Nach dem Start am Anleger des Oberen Vorhafens und Hebung im Schiffshebewerk geht es dabei über den Rothenseer Verbindungskanal durch die Magdeburger Hafenschleuse auf die Elbe. Talwärts durch die Schleuse Niegripp zum Elbe-Havel-Kanal zur Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Dort auf dem Mittellandkanal zurück über die Trogbrücke zum Anleger am Schiffshebewerk. Am Sonnabend ist zudem für 19 Uhr eine „Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden“ geplant.

