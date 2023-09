Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Schauspiel, Oper und Circus, Konzerte, die Haus+Hof-Messe und das Landeserntedankfest, das Bad mit dem Hund sowie Film - auch am Sonntag, 17. September 2023, bietet Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengestellt.

Film und Gespräch: Lukas Borchers auf „Kurs Südwest“ über den Atlantik im Studiokino

Der Student Lukas Borchers ist mit seinem Falt-Kajak von Genf quer durch Frankreich bis zum Atlantik gepaddelt und schließlich per Segelschiff bei Herbststürmen über die Biskaya gesegelt – der Film „Kurs Südwest“ zu diesem Abenteuer seines Lebens ist seit Donnerstag in den Kinos, und derzeit ist Lukas auf Kinotour. Am Sonntag ist er in diesem Rahmen im Magdeburger Studiokino zu Gast. „Kurs Südwest“ mit Besuch von Lukas Borchers beginnt am Sonntag, 17. September, um 19 Uhr im Studiokino am Moritzplatz 1a.

Ohne nennenswerte Erfahrung im Seekajakfahren plant Lukas Borchers, allein von Genf nach Gibraltar zu paddeln. Insgesamt 2000 Kilometer über die Rhône und entlang der Mittelmeerküste. Doch bereits in den ersten Tagen merkt er, dass das schwieriger ist als gedacht: An der Rhône befinden sich viele Staudämme, und Lukas ist täglich stundenlang damit beschäftigt, das 80 Kilogramm schwere Boot um die Staudämme herum zu tragen. Nach einer Woche wirft er deshalb alle Pläne über Bord. Anstatt zum Mittelmeer navigiert er nun von der Rhône über die Loire einmal quer durch Frankreich bis zum Atlantik. Von Saint-Nazaire paddelt er an der Küste entlang weiter nach Süden. Allerdings muss er sich irgendwann den rauen Bedingungen des Atlantiks geschlagen geben - die Herbststürme und hohe Wellen machen die Aktion für einen Anfänger einfach zu gefährlich.

Wieder muss Lukas seine Pläne ändern, und stößt auf das etwa 80 Jahre alten Segelschiff „Labora“.

Finale für den Orgelpunkt im Magdeburger Dom

Das Abschlusskonzert der diesjährigen Orgelpunkt-Konzertreihe im Magdeburger Dom gibt am Sonntag, 17. September, Daniel Clark aus Berlin. Unter dem Titel „Deutsch-französisches Orgelfest“ spielt er Marcel Duprés „Esquisse, op. 41,3, Jean Roger Ducasses „Pastorale“, César Francks „Final, op.21, sowie Johann Sebastian Bachs Toccata in F, BWV 540, und Paul Hindemiths „Versuchung des heiligen Antonius“ aus der Symphonie „Mathis der Maler“ in einer Orgelbearbeitung. Der in Cambridge und New York ausgebildete und jetzt in Berlin lebende Daniel Clark ist in verschiedenen Ländern als Solist aufgetreten.

Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zierfischbörse im Ökumenischen Domgymnasium

Der Aquarienverein Vallisneria Magdeburg führt am Sonntag in der Sporthalle des Ökumenischen Domgymnasiums, Hegelstraße 5, die nächste Zierfischbörse durch. Die Hobbyaquarianer bieten von 9 bis 12 Uhr zahlreiche Zierfischarten wie Guppys, Schwertträger, Welse und Barsche an.

Neben diesen sind auch Wirbellose, wie Krebse und Süßwassergarnelen, sowie eine Auswahl an Wasserpflanzen zu finden. Zudem wird allgemein zum Thema Aquarium beraten.

Klassische Musik für Familien in Magdeburg

Ein Familienkonzert mit dem delian::quartett findet am Sonntag im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 statt. Geboten werden Werke von Ludwig van Beethoven Camille Saint-Saëns, Alfred Schnittke und anderen. Beginn ist um 15 Uhr.

Das erklärte Ziel des delian::quartetts ist es, Konzerte für junge Leute zu geben. In diesen Konzerten ohne Werkanalysen oder Instrumentenkunde zerlegen die vier Musiker mit großem Vergnügen die traditionelle Erwartungshaltung der ›ernsten Musik‹ gegenüber. Im aktuellen Programm unternimmt das Quartett einen kunterbunten Streifzug durch Musik ›aus aller Herren Länder‹ – zusammen mit Ludwig und Camille und Alfred und mit allen, die auch im Herzen verreisen können.

Wanderung führt zum Friedensweiler

Unter dem Motto „Zum Friedensweiler“ steht am Sonntag eine Wanderung mit der Wanderbewegung.

Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Haltestelle Breitscheidstraße. Die Strecke führt nach Friedensweiler und nach Cracau.

Bluegrass in der Magdeburger St. Briccius-Kirche

In der St. Briccius-Kirche in der Babelsberger Straße 2 gibt es am Sonntag um 15.30 Uhr eine musikalische Andacht.

Mit dabei ist die Band Countryside. Sie spielt Bluegrass.

Baden mit Hund im Carl-Miller-Bad

Der Verein Pfotenfreunde Deutschland lädt am Sonntag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr abermals alle Hundebesitzer zum Abbaden ins Carl-Miller-Bad an der Carl-Miller-Straße ein – und zwar mit Hund. Die Nutzung beim sogenannten „Gassischwimmen“ ist auf das Nichtschwimmerbecken beschränkt.

Der Eintritt ist frei. Wie der Verein weiter mitteilte, werde keine Haftung übernommen. Für mögliche Hinterlassenschaften des Hundes seien Tüten mitzubringen. Das Hundebaden hat im Carl-Miller-Bad bereits mehrfach stattgefunden.

Terrassenkonzert mit Francofabrica im Café Flair

Um 14 Uhr beginnt am Sonntag das nächste Terrassenkonzert am Café Flair im Breiten Weg 21 in Magdeburg. „Freut euch auf eine musikalische Reise mit Francofabrica, die seit über 20 Jahren erfolgreich Musik und Kabarett in ganz Italien präsentieren“, heißt es in der Ankündigung.

Francofabrica gastieren am Café Flair. Foto: Veranstalter

Die beiden Musiker haben wichtige nationale Veranstaltungen wie „Vinitaly“ und „Fieracavalli Verona“ animiert und waren sogar bei „Italia's Got Talent“. Ihr dynamisches Kabarettprogramm vermischt humorvolle Gags mit den schönsten traditionellen italienischen Liedern. Von „O' sole mio“ bis „Funiculì funiculà“. Die Show lebt von Improvisation und Animation.

Konzert mit dem Rossini-Quartett und Undine Dreißig

Im Rahmen einer vierteiligen Konzert-Reihe mit dem Rossini-Quartett und Freunden gibt es am Sonntag um 15.30 Uhr die Fortsetzung. Dann gastieren die vier Musiker gemeinsam mit Kammersängerin Undine Dreißig und Flötistin Atsuko Koga in der Markuskirche. Diese befindet sich in der Heinrich-Zille-Straße 4.

Auf dem Programm des heiteren Spätsommerkonzertes stehen Werke von Giachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel. Das letzte Konzert der Reihe findet Weihnachten statt.

Barockmusik in der Nicolaikirche Magdeburg

Ein Barockfest unter dem paradiesischen Motto „Das himmlische Jerusalem“ beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Nicolaikirche am Nicolaiplatz. Das Programm beginnt mit einem Kernstück, das für die Magdeburger Musikgeschichte von großer Bedeutung ist – der Aufführung des geistlichen Konzertes „Ihr Kinder Israels“, das Malachias Siebenhaar anlässlich der Einweihung der Notkirche in der Magdeburger Johanniskirche am 15. Dezember 1644 geschrieben hat. Telemanns „Auferstehung“ ist voller Überraschungen.

Musizieren werden Künstler wie Melanie Hirsch, Christian Volkmann, Matthias Vieweg und der Kammerchor der Biederitzer Kantorei. Von dem begleitenden Barockorchester märkisch Barock geht durch die Trompeten und Pauken eine besondere Strahlkraft aus.

Psalmen-Jazz in der Ambrosiuskirche

Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Süd lädt an diesem Sonntag zu einem Konzert in die Ambrosiuskirche ein. Um 17 Uhr sind Christian Grosch (Orgel) und Philipp Domke (Jazztrompete) zu erleben. Als „Duo ZIA“ werden sie „Psalms in Jazz“ darbieten. Ausgehend von traditionellen Klängen wagen sich die Künstler an musikalische Interpretationen.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten.

„Der Liebestrank“ im Magdeburger Opernhaus

Das Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 nimmt am Sonntag um 18 Uhr die Oper „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti wieder ins Programm. Weitere Vorstellungen sind für den 3. Oktober und den 12. November um 18 Uhr sowie für den 21. Oktober um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Eine zweifelhafte Wunderdroge, ein unsicherer Liebhaber und eine autarke Frau entfalten im Liebestrank eine Mischung aus Komik und Ernst. Regisseurin und Bühnenbildnerin Mirella Weingarten versetzt die Szenerie in einen Wald und spürt mit Elementen aus der Tierwelt dem Intuitiven in menschlichen Beziehungen nach, das unserer Tage ins Hintertreffen geraten zu sein scheint.

Lesen sie auch: Oper im Spielplan erzählt von zauberhaftem Liebestrank

Landeserntedankfest in Magdeburg

Sachsen-Anhalts Landeserntedankfest findet am Wochenende im Elbauenpark statt. Mehr als 200 regionale Händler, Erzeuger, Landwirte und Vereine nutzen das Fest, um auf sich aufmerksam zu machen.

Auch interessant:Das wird auf dem Landeserntedankfest geboten

Ein Schauring und verschiedene Pferdeshows und -wettbewerbe sind ebenso dabei wie eine Technikausstellung und das Europa-, Wein- und Ökodorf. Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis Sonntag in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind am Samstag um 15 und 18 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.

„Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel wird derzeit das Stück „Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ mit Ines Lacroix und Matthias Engel aufgeführt. Die Handlung dreht sich um Bibliothekar Carl Simmel, der nach Frau Blumes Aufstieg in neue Welten einsam ist. Er plant, Gäste einzuladen, um eine Hymne auf das Glück zu singen und zeigt, wie Musik Verbindungen schafft.

Das Stück vereint Harmonie und Disharmonie, Ebenholz und Elfenbein, Last und Lust, Kameliendame und Bremer Stadtmusikanten. Die Vorstellungen finden bis Sonntag sowie am 22. und 23. September im Theater an der Angel statt. Der 21. September ist bereits ausverkauft. Für diesen Freitag waren zum Redaktionsschluss noch Restkarten verfügbar.

Haus + Hof in der Magdeburger Messe

Von Freitag bis zum Sonntag öffnet zum 17. Mal die Publikumsmesse „Haus + Hof“ ihre Tore in und an den Magdeburger Messehallen in der Tessenowstraße 9. Parallel zum Landeserntedankfest vereint die Messe zwei benachbarte, sich ergänzende Bereiche unter einem Dach: Bauen und Wohnen. Auf der Messe sind eine große Auswahl von Produkten und Dienstleistung für zu Hause zu finden. Es geht um die Themen Mobiliar und Raumgestaltung, um Küchen, um Lichtkonzepte und Beleuchtungstechnik, um Innen- und Außenausbau, um Hausbau und Finanzierung, um Solartechnik und Photovoltaik und um energieeffiziente Haus- und Gebäudetechnik. Themen sind aber auch Garage und Terrasse, Saunen und Whirlpools. Handwerksbetriebe und weitere Partner beantworten Fragen.

Ein Schwerpunkt ist auch das Holzforum. Der Werkstoff Holz ist ein klimaneutral nachwachsender Rohstoff und gewinnt aktuell ob der Energie-Diskussion an Bedeutung. Unter dem Motto „Holz ist mehr!“ präsentiert sich das Forum auf 300 Quadratmetern mit zahlreichen Informationen über Produkte für Wohnen und Bauen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vortragsreihen, Workshops und besonderen Aktionen sorgt an allen drei Tagen für zusätzliche Unterhaltung und Anregungen. Ein niveauvolles Bühnenprogramm mit Moderation und Infotainment geben der Messe Flair, Emotion und Qualität. Für die Besucher wird es wieder eine große Tombola geben. Während des Bühnenprogramms sind Vorträge von Unnerstall Holzmarketing unter dem Titel „Bauen und Wohnen mit Holz – eine gute Entscheidung!“, von Raumkonzepte Ebert unter dem Titel „Leerer Raum und nun? Raumkonzepte zum Wohlfühlen“, von JM ProjekInvest zu Photovoltaik-Kompaktanlagen für zu Hause, von CAD.S Raum.Licht.Systeme unter dem Titel „Lichtkonzepte – Das richtige Licht für Innen und Außen“, von der Energiekonzepte Deutschland unter dem Titel „Viel mehr als eine Solaranlage. Das vernetzte Energiekonzept der Zukunft“ sowie von den Städtischen Werken Magdeburg zur Frage „Wann lohnt sich die Wärmepumpe“ geplant. Während der regulären Messeöffnungszeiten steht den Besuchern eine kostenfreie Kinderbetreuung zur Verfügung.

Geöffnet ist bis 17. September jeweils von 10 bis 18 Uhr.