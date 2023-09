In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 16. September 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Konzerte und Feste, Kunst, Theater, eine Werderführung und Circus - der Veranstaltungskalender für Magdeburg ist am Samstag, 16. September 2023 prall gefüllt. Für diesen Tag ausverkauft sind Veranstaltungen im Theater an der Angel und im Theater in der Grünen Zitadelle.

Kammermusik mit Julia Hülsmann und das „delian::quartett“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Joseph Haydn und ein eigenes Stück von Pianistin Julia Hülsmann stehen am Sonnabend auf dem Spielplan ihres gemeinsames Konzerts mit dem „delian::quartett“. Das Konzert „Parallels“ findet im Gesellschaftshaus statt. „Parallels“ beginnt um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Julia Hülsmann spielt seit ihrem elften Lebensjahr Klavier. Ihre erste Band gründete sie mit 16 Jahren. 1991 zog sie nach Berlin, um an der Universität der Künste zu studieren. Heute hat sie selbst Lehraufträge an der Universität der Künste in Berlin und der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Obwohl sie vor allem auf die Arbeit mit ihrem eigenen Trio mit Marc Muellbauer und Heinrich Köbberling fokussiert ist, findet Julia Hülsmann auch Zeit für andere Projekte. Das „delian::quartett“ gestaltete die Uraufführung von Werken der Komponisten Alberto Colla, Per Arne Glorvigen, Gabriel Iranyi, Christian Jost, Stefano Pierini und Uljas Pulkkis.

Louka geben am Sonnabend im Volksbad Buckau ein Konzert

iDas Berliner Alternative-Pop-Duo Louka, bestehend aus Lisa-Marie Neumann und Johann Seifert, hat am 4. August sein neues Album mit dem Titel „bis auf weiteres lebendig“ veröffentlicht. Diesen Monat nun sind die beiden Musiker auf Clubtour und machen dabei am Sonnabend Station. Das Konzert beginnt diesen Sonnabend, 16. September, um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Die neuen Songs der Band sind eine kraftvolle Antwort auf die Stagnation der Corona-Zeit und thematisieren den Wunsch, voranzukommen. Louka ist bekannt für eine lebhafte Spielfreude und die Fähigkeit, Musik ständig aufs Neue zu arrangieren und umzusetzen. Die Vorfreude der beiden Musiker darauf, ihre neuesten Songs im September live mit der Band vorzustellen, ist riesig, so die Veranstalter. In einer Kritik zur neuen Single im Frühjahr hieß es: „Louka schubsen uns mit ,Nur ein bisschen‘ raus aus der Komfortzone. Alles zu zergrübeln und sich dann genussvoll im Selbstmitleid suhlen – herrlich. Tendenziell einfacher als sich bewusst raus ins Leben zu wagen.“

Nach einem Konzert vermerkte ein Fan der Band im Internet: „Texte fernab vom Singer-Songwriter-Fließband-Kitsch mit Raum für Interpretation und Gedanken. Synthsounds mit Wärme und Biss ergänzt durch eine Pedal-Steel-Guitar. Nein, nicht vintage, nicht Pink Floyd. Anders. Neu. Inspirierend.“ Darüber wird sich die Sängerin freuen, denn in einem Interview zu ihrem Debütalbum sagte sie vor inzwischen mehr als fünf Jahren: „Feedback gibt mir Kraft. Von Menschen, die mich nicht kennen und meine Musik hören. Wenn sie meine Musik berührt. Das spornt mich sehr an. Beim Schreiben inspiriert mich das Leben an sich. Aber auch andere Musik.“

Operette „Die Blume von Hawaii“ im Magdeburger Opernhaus

Klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres wusste Komponist Paul Abraham in „Die Blume von Hawaii“ gekonnt und mit viel Witz zu brechen. Dennoch bleiben Herausforderungen. Ihnen widmet sich die Inszenierung von Julien Chavaz in einer Art Generationendialog, ohne jedoch der mitreißenden Musik mit Anklängen aus dem Jazz und teils schmissigen, teils sentimentalen Melodien sowie der haltlosen Heiterkeit mit vielen komisch-absurden Momenten die Show zu stehlen.

Vorstellungen der Magdeburger Inszenierung sind im Opernhaus im Universitätsplatz 9 am Sonnabend sowie den 7., 13. und 28.10., den 2. und 31. Dezember und den 10. Februar jeweils im 19.30 Uhr geplant. Eine zusätzliche Vorstellung ist für den 31. Dezember um 19.30 Uhr geplant. Außerdem sind Vorstellungstermine am 5. November um 16 Uhr und am 7. Januar um 18 Uhr.

„Jagdszenen“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Jagdszenen“ - ein Schauspiel von Martin Sperr in einer Inszenierung von „Julia Prechsl“ für Zuschauer ab 16 Jahren, steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind für Sonnabend sowie für den 23. September und den 8. und 22. Oktober jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Als Abram, der wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, in das kleine Dorf Reinöd kommt, ist sich das Dorf schnell einig: Er soll wieder weg. Sogar seine Mutter schließt sich dem Wunsch an – vielleicht hört dann das Gerede über sie endlich auf. Nur die lebenslustige Tonka will, dass er bleibt. Mit ihr will Abram versuchen, eine Partnerschaft einzugehen und sich den rigiden Gesetzen des Dorflebens zu fügen. Als dann die Metzgerin behauptet, Abram hätte den kriegstraumatisierten Jungen Rovo verführt, setzt sie eine Spirale der Gewalt in Gang, der die Schwächsten zuerst zum Opfer fallen.

Vernissage fürs Mischgemüse

„Mischgemüse“ heißt eine neue Ausstellung in DieHOGalerie in der Tessenowstraße 5. Die Vernissage beginnt am Sonnabend um 11 Uhr.

Gezeigt werden Arbeiten von Dorothea Hertel, Anja Nürnberg, Bernd Müller, Ralf Flock, Mike Okay, Sebastian Herzau, Volker Kiehn, Peer Kriesel, Werner Kuhrmann und Christopher John Smith.

Puppentheater und Jugendkunstschule feiern in die neue Saison

Das Magdeburger Puppentheater lädt am Sonnabend von 10.30 bis 16.30 Uhr zum Fest zum Start in die neue Spielzeit. Das Puppentheater befindet sich in der Warschauer Straße 25.

Auch die Jugendkunstschule startet in die Saison. Die Einrichtung am Thiemplatz hat ab 10 Uhr geöffnet.

Klavierkonzert mit Johannes Wasikowski in der Wallonerkirche

Ein Klavierkonzert mit Johannes Wasikowski beginnt am Sonnabend um 19 Uhr in der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 8.

Johannes Wasikowski ist die neueste Entdeckung in der Welt der kontemporären Klavierszene zwischen Neo-Klassik und Ambient-Pop. Mit kleinen, zeitlosen Melodien erzählt er Geschichten ohne Worte, die inspiriert von der Natur sich durch ihren improvisativen Charakter stetig fortentwickeln.

Kabarett Hengstmann startet mit Straßenfest in die Saison

Am Sonnabend sind Besucher vor dem Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 willkommen. Mit einem Straßenfest mit eigenen Beiträgen eröffnen Sebastian und Tobias Hengstmann die Saison. Für Musik sorgt Gary O'Conner.

Am Abend findet eine Gala mit Auszügen aus dem Programm statt. Diese ist allerdings bereits ausverkauft.

Landeserntedankfest in Magdeburg

Sachsen-Anhalts Landeserntedankfest findet am Wochenende im Elbauenpark statt. Mehr als 200 regionale Händler, Erzeuger, Landwirte und Vereine nutzen das Fest, um auf sich aufmerksam zu machen.

Ein Markt voller regionaler Köstlichkeiten, landwirtschaftlicher Produkte und kunsthandwerklicher Schätze lädt zum Schlemmen und Stöbern ein. Hier können die Gäste die Vielfalt und Qualität heimischer Erzeugnisse kennenlernen und direkt von den Produzenten erwerben. Für Kinder gibt es im eigenen Areal zahlreiche Attraktionen, Spiele, Karussells und Mitmachaktionen. Das Publikum entscheidet beim Erntekronenwettbewerb, und auf zwei großen Bühnen machen Musik, Showeinlagen sowie allerhand Wissenswertes Lust auf Sachsen-Anhalt und seine Landwirtschaft.

In verschiedenen Themenbereichen werden die Forstwirtschaft, Umweltinitiativen und Projekte vorgestellt, die das Bewusstsein für den Schutz der Natur und die Bedeutung einer nachhaltigen Landwirtschaft stärken. Ein Schauring und verschiedene Pferdeshows und -wettbewerbe sind ebenso dabei wie eine Technikausstellung und das Europa-, Wein- und Ökodorf. Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Tobias Friedrich und Francesco Wilking und „Der Flussregenpfeifer“ im Moritzhof

Tobias Friedrich und Francesco Wilking sind am Sonnabend um 20 Uhr bei einem Konzert im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz zu Gast. Der Abend ist Teil der Magdeburger Literaturwochen.

Thema ist „Der Flussregenpfeifer“ in Ulm im Mai 1932: Mit dem kühnen Plan, nach Zypern zu paddeln, lässt Oskar Speck sein Faltboot zu Wasser. In sechs Monaten will er zurück sein. Aber gepackt von sportlichem Ehrgeiz, begleitet von Jazzmusik und Mark Twains weisem Witz, gejagt von den Nationalsozialisten, die aus ihm einen deutschen Helden machen wollen, fährt der schweigsame Einzelgänger immer weiter in die Welt. Tobias Friedrichs literarisches Debüt „Der Flussregenpfeifer“ basiert auf der unglaublichen, aber wahren Geschichte von Oskar Speck, der über sieben Jahre lang mit seinem Faltboot 50 000 Kilometer zurücklegte. Tobias Friedrich: „Es war mir ein Rätsel, wieso es noch kein Buch über Oskar Speck gab. Es war klar, dass ich, der ich noch nie einen Roman geschrieben hatte, mit dem Schreiben eines Romans über ihn restlos überfordert sein würde. Also fing ich unverzüglich mit der Arbeit an.“

Vorschau auf Ballett in Magdeburg

Zu allen Ballettpremieren stellt Ballettdirektor Jörg Mannes an einem Samstag – in der Regel zwei Wochen vor der Premiere – gemeinsam mit Tänzern und weiteren Beteiligten im Ballettsaal im Opernhaus am Universitätsplatz 9 die neue Produktion vor.

Diesen Sonnabend geht es um 15 und 16.30 Uhr um „Schneewittchen“. Einlasskarten vorab an der Theaterkasse erhältlich. Der Eintritt ist frei.

Führung über den Magdeburger Werder

Der Magdeburger Werder ist Thema eines Rundgangs am Sonnabend. Nadja Gröschner und Frank Kornfeld laden zu einer Sommernachtsführung über den Werder ein. Bei Kerzenschein erfährt man so manche interessante Begebenheiten, zum Beispiel das hier die Bassmechanik für das Akkordeon erfunden oder der erste deutsche Fahrradclub gegründet wurde, aus der 300-jährigen Geschichte der Insel zwischen den Elbarmen. Treff ist um 19 Uhr an der Haltestelle Zollhaus. Anmeldung online oder unter Telefon 0391/60.28.09.

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis Sonntag in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind am Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr und diesen Sonntag um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.