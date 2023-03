Die Clubs bieten in Magdeburg am Wochenende ein vielfältiges Programm.

Magdeburg - Die Clubs in der Landeshauptstadt Magdeburg bieten auch für das Wochenende vom Freitag, 24. März 2023, bis Sonntag, 26. März 2023, ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat zwölf Ausgehtipps zusammengestellt. Freizeit-Tipps für weitere Veranstaltungen am Freitag, 24. März 2023, gibt es hier.

Ellen Noir: Ein „Underground Rave“ beginnt am Freitag um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Auf dem einen Floor gibt es Hardtekk und Hardtechno mit Cracky Koksberg, Craig Mortalis, Luzzifer, Fabitekk, Benzen, Echse, Ascis und Abgefakkt, auf dem anderen Tekk und Hardtekk mit Aeam und Aeam, Jacktekkniels, Borderline, Beam Live Act, Falki, Bonsy, Antithrox und DarkSoldier.

Am Sonnabend spielen ab 22 Uhr DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard House, Trance und Techno der 90er und 2000er.

Factory: Für am Freitag ab 22.30 Uhr ist eine Blaulicht Union Party in der Factory in der Sandbreite 2 angesagt. Sie richtet sich an Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte, Sanitäter und all diejenigen, die rund um die Uhr für das Wohl ihrer Mitmenschen arbeiten, und deren Freunde.

Am Sonnabend stehen dann ab 23 Uhr „The legendary Dark Saturday“ und „School of Rock“ auf dem Programm der Factory.

Boys’n’Beats: Jeweils um 23 Uhr beginnen am Freitag und am Sonnabend die Partys im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Heute ist der Abend mit „Celebrate“ überschrieben, und morgen legen Bianca Beat und Ihr Boss auf.

Down Town: Im Breiten Weg 227 beginnt am Freitag um 23 Uhr eine Party „Crazy Down Town“ mit Ex. Am Sonnabend legt DJ Toni Winter zur „Club Night“ auf.

Insel der Jugend: Nach einem Konzert mit Rokko Weissensee gibt es am Freitag eine Aftershow-Party auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße auf. Am Sonnabend ab 23 Uhr heißt es dann „High Society präsentiert: Vanessa Sukowski“. Zudem spielen BagPack und Alex Stopp sowie Zeroline auf dem einen und Freak de Philipè, Twinpitchers und Josy auf dem anderen Floor.

Kunstkantine: „Yum“ heißt es am Sonnabend ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42. Mit dabei sind Lewin Paul, Ferrari Rot und Evin sowie 3RDV und Klaus.

Buttergasse: Im Alten Markt 13 hat die Buttergasse ihren Sitz. Um 23 Uhr beginnt am Sonnabend dort die Party „Dance Baby“. DJ Soulfinger und Sebastian Schikor spielen Black und House.

Prinzzclub: Im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a beginnt am Sonnabend um 23 Uhr „Deseo! Latin Saturday“ mit DJ Hoff. Er legt Latin, Bachata, Reggaeton, Salsa, Afrobeats und Merengue auf.

Geheimclub: Die Party „Never Stop“ beginnt im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 in der Nacht zum Sonntag um Mitternacht. Auf dem einen Floor legen Varik Grey, Alpha Tracks und Piater, auf dem anderem Radio Blackout und 10.000 BC auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet. Diesen Sonnabend ab 20 Uhr gibt es aber ein Metal-Konzert. Hellhookah kommen aus Litauen. Sänger und Gitarrist Arnas und Drummerin Gintare zelebrieren klassisch-düsteren Old-school-Doom. Stahlkeller aus Magdeburg bringen Thrash Metal auf die Bühne.

Oli: Rammstein provozieren immer mal wieder und immer gerne. Über die Jahre haben die martialischen Rocker aus Berlin alles erreicht, was man sich als Musiker nur wünschen kann. Plattenverkäufe in Millionenhöhe sowie umjubelte Tourneen rund um den Globus. Man kann es nicht leugnen: In manchen Regionen der Welt sind Rammstein bekannter als offizielle Amt- und Würdenträger der Bundesrepublik. „Deshalb wollen wir an diesem Abend zu ihren größten Hits rocken und mit Rammstein auf der Leinwand in die Nacht feiern“, heißt es für den Abend im Oli Magdeburg in der Olvenstedter Straße 25. Beginn ist um 20 Uhr. Die Tischplätze zu dem Abend sind bereits ausverkauft.