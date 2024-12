Das Attentat auf Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hat weite Auswirkungen auf das Geschehen in der Stadt. Was alles entfällt und was öffnet.

So geht es in Magdeburg mit Lichterwelt und anderen Veranstaltungen weiter.

Kerzen, Blumen, Gestecke und Plüschtiere erinnern auf dem Breiten Weg in Höhe des Alten Markts an den Anschlag.

Magdeburg. - Magdeburg hält nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt auch in dieser Woche noch inne. Eine Reihe von Kultureinrichtungen hat geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt. Unterdessen wird zu einer Blutspendeaktion aufgerufen. Hier ein Überblick.

Abgesagt

Weihnachtssingen: Rund 26.000 Besucher waren für das MDCC Weihnachtssingen am Montag, 23. Dezember, in der Avnet-Arena erwartet worden. Diese Veranstaltung ist abgesagt. „Auf Grund der zeitlichen Nähe zu den Ereignissen am 20. Dezember ist ein Weihnachtssingen in der gewohnten oder einer angepassten Form nicht denkbar“, heißt es in einer Erklärung. Tickets können – wie bei anderen abgesagten Veranstaltungen an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Wer auf einen Umtausch des Weihnachtssingen-Tickets verzichtet, spendet das Geld automatisch für die Opfer des Anschlags.

Weihnachtsmarkt: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt und in dessen Umgebung ist für dieses Jahr angesichts des hier verübten Anschlags endgültig geschlossen. Dies gilt auch für die Zeit vom 25. bis 29. Dezember. Der Abbau der Buden beginnt am 27. Dezember.

Lichterwelt: Die Lichterwelt mit ihren Hauptattraktionen auf dem Domplatz ist außer Betrieb genommen worden. Sie soll allerdings wieder angeschaltet werden, wie Paul-Gerhard Stieger, Chef der Weihnachtsmarkt-Gesellschaft, erklärt. Und zwar an Heiligabend, im Laufe des Vormittags. Die Zäune bleiben vorerst noch stehen. Es werde aber Punkte geben, an denen der Zaun geöffnet wird und Menschen auf das Areal gehen können. „Das Licht ist ein Zeichen der Hoffnung“, so Stieger. Die Zäune sollen nach Silvester abgebaut werden. Nach und nach werden auch andere Lichtelemente wieder angeschaltet.

Die Lichterwelt auf dem Domplatz wurde abgeschaltet und umzäunt. Sie soll wieder leuchten. Foto: Sabine Lindenau

Theater Magdeburg: Viele Kultureinrichtungen haben am Wochenende ihr Programm gestrichen – darunter auch das Theater Magdeburg. Für dieses stand für den heutigen Montag noch eine Vorstellung von „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ auf dem Spielplan im Opernhaus, die gestrichen wurde. Wie in anderen Kultureinrichtungen ist geplant, dass der Spielbetrieb wieder ab dem 25. Dezember und den folgenden Tagen aufgenommen wird.

Museen: Auch die Museen haben geschlossen. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Ausstellungen wieder zugänglich.

Offene Bühne: Auch die offene Bühne im Kabarett „...nach Hengstmanns“, die am Montag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr beginnen sollte, fällt aufgrund des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt aus.

Allee-Center: Die Geschäfte haben zwar geöffnet - doch das ursprünglich geplante Weihnachtsprogramm findet im Allee-Center am Montag, 23. Dezember, nicht mehr statt.

Innenstadt: Bereits abgesagt wurde der lange Einkaufssonntag am 29. Dezember in der Innenstadt.

Rundgänge und Führungen: Gestrichen wurden bis auf weiteres Rundgänge und Führungen, die von der Magdeburg-Information angeboten werden.

Wochenmarkt

Der Magdeburger Wochenmarkt ist am Montag, 23. Dezember, geöffnet. Auf dem Nordabschnitt des Breiten Weges auf Höhe des Ratswaage-Hotels bieten Händler von 8 bis 14 Uhr ihre frischen Produkte an. Bestellte Gänse und Enten können abgeholt werden. Der Stand mit dem Frischgeflügel wird vertreten sein.

Blutspenden

Das Universitätsklinikum Magdeburg und der DRK-Blutspendedienst haben für Montag, 23. Dezember, von 10 bis 18 Uhr einen Sondertermin für Blutspenden in der Uni-Blutbank in Haus 29 c auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 eingerichtet. Derzeit sei der Blutbedarf gedeckt, teilte die Klinik mit. Es sei jedoch entscheidend, die Vorräte an Blutkonserven wieder aufzufüllen. Inzwischen sind alle online verfügbaren Termine ausgebucht. Doch eine Spende ist auch ohne Termin möglich. Allerdings muss in diesem Fall mit Wartezeiten gerechnet werden.

Circus spielt

Während viele Veranstaltungen am Wochenende abgesagt wurden, fanden einige Weihnachtsaufführungen für Kinder wie ursprünglich geplant statt. Dies gilt auch für den Weihnachtscircus Paul Busch, der derzeit auf dem Messeplatz am Kleinen Stadtmarsch gastiert. Auch die Vorstellung an Heiligabend, die um 14 Uhr beginnen sowie an weiteren Terminen ab dem ersten Weihnachtsfeiertag finden statt.

In einer Erklärung des Circus heißt es: „Alle Mitwirkenden und Mitarbeiter des Magdeburger Weihnachtscircus sind geschockt und in Gedanken bei den Hinterbliebenen und Betroffenen dieses schrecklichen Terroranschlages, fühlen wir uns doch seit zehn Jahren in Magdeburg zu Hause.“ Nach Anrufen von Magdeburgern und gemeinsamen Beratungen habe man sich entschlossen, die Vorstellungen wie geplant durchzuführen: „Aufgeben wäre auch eine Kapitulation vor dem Terror.“