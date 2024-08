Magdeburger Bürgerbüros werden digitaler So kann man seinen Wohnsitz bequem online an- oder ummelden

Die Stadt Magdeburg bietet einen neuen Service an. Dieser soll freie Kapazitäten in den Bürgerbüros schaffen. Wer seinen Wohnsitz digital an- oder ummelden will, muss aber einige Punkte beachten.