Neuer Anlaufpunkt in Magdeburg So können Magdeburger Geld für Nachbarschaftshilfe bekommen
Der Magdeburger ASB-Müntze-Treff in Sudenburg ist der Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe in der Stadt. Zwei registrierte Helferinnen erzählen von ihrem Alltag und wie man bis zu 130 Euro pro Monat dafür bekommen kann.
23.01.2026, 06:20
Magdeburg. - Wo früher eine Disco war, wurde 2025 der ASB-Müntze-Treff eröffnet. Nun wurde dieser auch noch zum offiziellen Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe. Wer sich ausbilden lässt, kann nicht nur Gutes tun, sondern auch finanziell profitieren.