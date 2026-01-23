Der Magdeburger ASB-Müntze-Treff in Sudenburg ist der Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe in der Stadt. Zwei registrierte Helferinnen erzählen von ihrem Alltag und wie man bis zu 130 Euro pro Monat dafür bekommen kann.

So können Magdeburger Geld für Nachbarschaftshilfe bekommen

Die Nachbarschaftshelferinnen Simone Röhl (links) und Kerstin Kaufmann aus Magdeburg-Reform sind schon viele Jahre für Pflegebedürftige aktiv.

Magdeburg. - Wo früher eine Disco war, wurde 2025 der ASB-Müntze-Treff eröffnet. Nun wurde dieser auch noch zum offiziellen Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe. Wer sich ausbilden lässt, kann nicht nur Gutes tun, sondern auch finanziell profitieren.