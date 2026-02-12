weather regen
Magdeburg
  4. Wann die Krisenhilfe endet: So lange ist Magdeburg für seine „Systemsprenger“ verantwortlich – und muss für sie zahlen

Die Jugendhilfe Magdeburg betreut ein Dutzend sogenannter „Systemsprenger“ – Kostenpunkt: rund zehn Millionen Euro. Doch was passiert, wenn sie volljährig werden? Und wer trägt dann Verantwortung und Kosten?

Von Karolin Aertel 12.02.2026, 06:30
Die Jugendhilfe Magdeburg kümmert sich um ein Dutzend extrem verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, sogenannte „Systemsprenger“.
Symbolfoto: Boris Roessler / dpa

Magdeburg. - In Magdeburg kümmert sich die Jugendhilfe um ein Dutzend sogenannter „Systemsprenger“ – Kinder mit extremen Verhaltensauffälligkeiten. Sie werden rund-um-die-Uhr betreut, therapiert und untergebracht. Doch was geschieht, wenn diese jungen Menschen volljährig werden und das System, das sie bislang getragen hat, plötzlich endet?