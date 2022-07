So läuft der Streik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben

Magdeburg - In Magdeburg sind seit dem frühen Morgen des Freitag (8. Juli 2022) weder Straßenbahnen noch Busse der Magdeburg Verkehrsbetriebe (MVB) unterwegs. Grund ist ein Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi wegen stockender Tarifverhandlungen aufgerufen hat. Wie die Lage in Magdeburg am Morgen ist.