So lief die Aldi-Eröffnung in Magdeburg

Magdeburg - Die Magdeburger und ihre Gäste können ab sofort sieben Tage in der Woche in einem Discounter shoppen - und das auch noch bei ihrer Abfahrt oder Ankunft am Magdeburger Hauptbahnhof. Genau dort öffnete Sachsen-Anhalts erster und deutschlandweit dritter Aldi-Markt in einem Bahnhof, der damit nicht an die üblichen Ladenschließzeiten sonntags gebunden ist.

Ähnlich wie im Leipziger Hauptbahnhof oder anderen Bahnhöfen können dort die Geschäfte auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Der Magdeburger Aldi im Hauptbahnhof empfängt deshalb Kunden von montags bis sonntags.

Wo jetzt das Reisezentrum im Hauptbahnhof zu finden ist

Eröffnet wurde die neue Filiale allerdings an einem Montag. Am 24. März 2025 um 7 Uhr hatten sich rund 50 Kunden kurz vor dem Start in der Haupthalle des Magdeburger Hauptbahnhofes versammelt. Genau dort befindet sich der Ein- und Ausgang zur neuen Aldi-Filiale. Sie ist im ehemaligen Reisezentrum untergebracht, das an den Tunnelausgang zum Kölner Platz hin umgezogen war.

Lesen Sie auch:Hier gibt es den kostenlosen Newsletter der Volksstimme

Zur Eröffnung am 24. März 2025 hatte der Discounter einige Sonderangebote präsentiert. Obst und Gemüse waren preiswerter als sonst. Auch Technik für die Hosentasche wie Powerbanks gab es besonders günstig.

Warum es kein Aktionsware von Aldi gibt

Für den Magdeburger Hauptbahnhof ist die neue Filiale durchaus als eine Aufwertung zu betrachten. Neben einem asiatischen Imbiss, mehreren Backwarenverkaufsstellen und dem Discounter Mac Geiz und anderen können nun auch Lebensmittel in größerem Umfang direkt im Bahnhof eingekauft werden. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Weil nur rund 350 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen, wird aus Platzgründen auf Aktionsware aus dem sogenannten Non-Food-Bereich verzichtet.

Blick in die neue Aldi-Filiale im Magdeburger Hauptbahnhof. Rainer Schweingel

Das sind die Öffnungszeiten von Aldi im Hauptbahnhof

Die Kunden zur Eröffnung - und mutmaßlich auch allen anderen - dürften das verschmerzen. Magdeburg hat nun seinen ersten Sieben-Tage-Supermarkt. Geöffnet ist ab sofort immer von Montag bis Sonnabend von 7 bis 21 Uhr und Sonntag von 8 bis 20 Uhr.

Wo es noch Aldi-Filialen in Bahnhöfen gibt

„Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre", sagte im Vorfeld bereits Hendrik Schaefer, Leiter Immobilien und Expansion bei der für Magdeburg zuständigen Aldi Regionalgesellschaft Barleben.

Lesen Sie auch: Auch hier plant Aldi eine neue Filiale

Für Aldi Nord ist es die dritte Filiale mit einem Gleisanschluss. Bereits seit 1997 existiert eine Filiale in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig. Im September 2024 öffnete der Discounter im revitalisierten Essener Königshof und ist über die U-Bahnstation an den dortigen Hauptbahnhof angebunden, teilte ein Aldi-Sprecher mit.

Das sind die Produkte im Angebot

Erstmals liege ein Aldi Markt nun unmittelbar in einem Bahnhofsgebäude: „Wir freuen uns, nun auch die Reisenden in Magdeburg mit dem zu versorgen, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Zudem stellen wir auch mit unseren Sonntagsöffnungszeiten eine schnelle und einfache Einkaufsmöglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Magdeburg sicher“, sagt Hendrik Schaefer.

Aldi grüßt Magdeburg

Nach Betreten der neuen Filiale erwarte Kunden eine Auswahl an rund 120 Obst- und Gemüseartikeln sowie verzehrfertige Produkte. Die Backwarenauslage biete rund 30 Produkte. Beim Volksstimme-Besuch zur Eröffnung bedienten sich die Kunden auch aus diesem Bereich ausgiebig.

Blick in die neue Aldi-Filiale im Magdeburger Hauptbahnhof. Mit einem Magdeburg-Gruß werden die Kunden verabschiedet. Rainer Schweingel

Auf überflüssige Deko-Elemente werde verzichtet, stattdessen setze Aldi Nord auf gut sichtbare Aktionen und Hinweise an Wänden und Regalen. Immerhin: Am Ausgang gibt es dann doch noch einen lokalpatriotischen Gruß mit der Formel: „Bis zum nächsten Einkauf, Dein Aldi Magdeburg“!