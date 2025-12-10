Über 1.000-jährige Stadtteilgeschichte So sah Alt-Olvenstedt früher aus: Magdeburger stellen Erinnerungstafeln auf
Die Interessensgemeinschaft Alt-Olvenstedt hat im Magdeburger Stadtteil erneut Erinnerungstafeln aufgestellt. An welchen Orten diese zu finden sind und an woran sie erinnern sollen.
10.12.2025, 06:15
Magdeburg. - Der Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt hat eine über 1.000 Jahre alte Geschichte. Mithilfe von Erinnerungstafeln hält die Interessensgemeinschaft (IG) Alt-Olvenstedt Teile davon an verschiedenen Stellen im Ort fest. Jetzt wurden wieder zwei Tafeln an prominenten Standorten aufgestellt.