  4. Über 1.000-jährige Stadtteilgeschichte: So sah Alt-Olvenstedt früher aus: Magdeburger stellen Erinnerungstafeln auf

Die Interessensgemeinschaft Alt-Olvenstedt hat im Magdeburger Stadtteil erneut Erinnerungstafeln aufgestellt. An welchen Orten diese zu finden sind und an woran sie erinnern sollen.

Von Johanna Flint 10.12.2025, 06:15
Henning Bollmann, Hartmut Henkel, Viktoria Veil und Werner Hasenkrug (v. l.) haben die siebte Erinnerungstafel in Alt-Olvenstedt aufgestellt.
Henning Bollmann, Hartmut Henkel, Viktoria Veil und Werner Hasenkrug (v. l.) haben die siebte Erinnerungstafel in Alt-Olvenstedt aufgestellt. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Der Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt hat eine über 1.000 Jahre alte Geschichte. Mithilfe von Erinnerungstafeln hält die Interessensgemeinschaft (IG) Alt-Olvenstedt Teile davon an verschiedenen Stellen im Ort fest. Jetzt wurden wieder zwei Tafeln an prominenten Standorten aufgestellt.