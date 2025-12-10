Die Interessensgemeinschaft Alt-Olvenstedt hat im Magdeburger Stadtteil erneut Erinnerungstafeln aufgestellt. An welchen Orten diese zu finden sind und an woran sie erinnern sollen.

So sah Alt-Olvenstedt früher aus: Magdeburger stellen Erinnerungstafeln auf

Henning Bollmann, Hartmut Henkel, Viktoria Veil und Werner Hasenkrug (v. l.) haben die siebte Erinnerungstafel in Alt-Olvenstedt aufgestellt.

Magdeburg. - Der Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt hat eine über 1.000 Jahre alte Geschichte. Mithilfe von Erinnerungstafeln hält die Interessensgemeinschaft (IG) Alt-Olvenstedt Teile davon an verschiedenen Stellen im Ort fest. Jetzt wurden wieder zwei Tafeln an prominenten Standorten aufgestellt.