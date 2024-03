So soll der Platz vor dem Bahnhof Magdeburg mal aussehen

Sprachen über die Pläne für den Bahnhofsvorplatz in Magdeburg: Bau-Beigeordneter Jörg Rehbaum (v.l.), Bundesbauministerin Klara Geywitz, Bundestagsmitglied Martin Kröber, Stadtrat Falko Grube und Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - An Bahnhöfen verbringen viele Menschen oft viel Zeit. Das Warten auf den Zug ist im Gebäude oder auf dem Bahnsteig nicht immer angenehm. Auf dem Vorplatz in Magdeburg derzeit allerdings auch nicht. Vor allem in heißen Sommermonaten gleicht der Willy-Brandt-Platz einer überhitzten Betonwüste. Unter den wenigen Bäumen gibt es kaum schattige Plätze. Doch das gut 12.000 Quadratmeter große Areal soll sich wandeln. Der Startschuss für die rund 1,2 Millionen Euro teuren Umgestaltungspläne ist nun gefallen.