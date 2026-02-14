Radfahrer und Fußgänger im Magdeburger Glacispark müssen beim Kreuzen der Maybachstraße besonders aufpassen. Jetzt macht die Stadt einen Vorschlag, wie die Querung sicherer werden kann.

So soll die Magdeburger Maybachstraße sicherer werden

Die Querung der Maybachstraße ist für Fußgänger und Radfahrer besonders gefährlich.

Magdeburg. - Der Glacispark in Magdeburg wird vor allem von Radfahrern und Fußgängern genutzt. Wer ihn durchquert, muss allerdings auch die vielbefahrene Maybachstraße kreuzen. Die Fraktionen SPD/Tierschutzallianz/Volt und Grüne/Future! sehen hier eine besondere Gefahr und fordern Verbesserungen.