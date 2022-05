Klimaschutz in Magdeburg: Diese Halle soll trotzdem kein grünes Dach bekommen

Am Lorenzweg wird in Magdeburg eine neue Sporthalle gebaut. Eine Untersuchung zur Begrünung bringt Ernüchterung.

Hinter der Südseite der neuen Sporthalle am Lorenzweg in Magdebrug sind eine ältere Sporthalle und das Baudezernat zu sehen.

Magdeburg - Wie wird eine Stadt dem Klimawandel in Magdeburg begegnen? Ein Schritt ist die Begrünung von Dächern und Fassaden. Diese Forderung schreibt der Stadtrat privaten Bauherren in Bebauungsplänen gern einmal vor. Dass dies durchaus kostenintensiv ist, zeigt sich jetzt am Beispiel der Sporthalle, die derzeit am Lorenzweg gebaut wird. Der Alternativvorschlag weicht von der Idee eines blühenden Dachs und einer grünenden Fassade ziemlich ab.