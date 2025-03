So steht es um Alexmenü in Magdeburg 35 Jahre nach der Gründung

Magdeburg - Eine unternehmerische Erfolgsgeschichte aus Magdeburg wird in diesem Jahr 35 und entsprechend gefeiert: Alexmenü ist eines der führenden Unternehmen der Region bei der Versorgung von Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben und Seniorenheimen. Nach dreieinhalb Jahrzehnten, schweren Rückschlägen und dem Wechsel an der Spitze blickt das Familienunternehmen jetzt wieder optimistisch in die Zukunft.

Wie steht es 2025 um Alexmenü in Magdeburg?

Inzwischen arbeiten wieder 116 Mitarbeiter in der Großküche im Gewerbegebiet Nord und in der Auslieferung von Mahlzeiten nach Magdeburg und in die benachbarten Landkreise. Das ist weder mit Blick auf die Gründung des Betriebs in der wilden Wendezeit noch nach einem Großbrand während der Corona-Krise oder nach der Kündigung eines Großauftrags eine Selbstverständlichkeit.

Hinter der Geschichte von Alexmenü steckt ein Mix aus Mut, Chaos und jeder Menge Ausdauer, wie während der Feier zum 35-jährigen Bestehen auch von den Gastrednern betont wurde. Zum Gratulieren erschienen waren neben anderen Sachsen-Anhalts Arbeits- und Sozialministerin Petra Grimm-Benne, IHK-Vize Ralf Luther und Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Adrian und Alexandra Krotki hatten zur Feier in der Hyparschale Ausstattung aus der Großküche mitgebracht. Foto: Martin Rieß

Start in alter Stasi-Kantine

Beeindruckend auch für sie, wie alles begann. 1990: Wendezeit. Deutschland sucht seinen Weg, Magdeburg auch. Und mittendrin Alexandra Krotki. „Mit zwei kleinen Kindern, ohne Geld und ohne Erfahrung ein Unternehmen gründen? Klar, warum nicht!“, erinnert sie sich. Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Norbert wagt sie, die eigentlich Bauingenieurin ist, den Sprung in die Selbstständigkeit und den Einzug in die ihr bis dahin unbekannte Kantine der ehemaligen Staatssicherheit in Sudenburg.

Zu den Erinnerungen aus der Anfangszeit gehören zwei Computer. Das Unternehmen hatte sich die beiden modernen Rechenmaschinen nicht allein angeschafft, sondern sie an wichtiger Stelle auch in Betrieb genommen: Mit einer von Alexandra Krotki entwickelten Software waren die Magdeburger mit die ersten, die sich von der Kalkulation und Bestellung über Karteikartensysteme ab- und modernen Methoden zuwandten. Keine Frage, so Seniorchefin Alexandra Krotki, ist dies auch ein Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens: Im Spannungsfeld von einem günstigen und dennoch qualitativ hochwertigen Essen, das auch die Wünsche der verschiedenen Kundengruppen im Auge behält, ist die richtige Kalibrierung der Zutaten in der Großküche ein entscheidender Faktor. Es geht dabei immer mehr auch darum, keine Lebensmittel zu verschwenden und sparsam mit Energie umzugehen, erläutert Adria Krotki, der seit einigen Jahren ebenfalls als Geschäftsführer in dem Familienbetrieb tätig ist.

Das Unternehmen erarbeitete sich schnell einen Namen in Magdeburg und sprang auch ein, als sich ein anderer Unternehmer samt der bereits eingesammelten Essensgelder aus dem Staub machte. Alexmenü war inzwischen mehr als ein Catering-Service – es wurde eine Anlaufstelle für moderne Gemeinschaftsverpflegung.

Die Resonanz war riesig, der Platzmangel auch. Küche, Strom, Parkplätze – alles zu klein. Also zog das Unternehmen weiter, sanierte einen maroden Bau am August-Bebel-Damm und dachte: „Jetzt läuft’s!“ Doch kaum war der Umzug geschafft, kam der nächste Dämpfer: Ein Gutachten offenbarte Altlasten im Boden – sprich: Zurück auf Los. Aber Aufgeben? Keine Option. Drei Bauprojekte in zehn Jahren später landete das Unternehmen im Gewerbegebiet Nord, wo es endlich Raum zum Wachsen fand. Heute ist dieser Standort das Herzstück der Produktion, ausgestattet mit modernster Küchentechnologie.

Feuer, Flammen, Familiensinn

Gerade, als alles stabil lief, 2020 der nächste Schock: Ein Brand zerstörte die Küche – und das mitten in der Corona-Pandemie.

Auch dieses Mal die Entscheidung, nicht klein beizugeben. „Innerhalb von drei Wochen stand eine Ersatzküche“, erinnert sich Adrian Krotki, der seit 2021 mit in der Geschäftsführung ist. „Das war Teamgeist in seiner reinsten Form.“ Während viele Unternehmen pandemiebedingt ums Überleben kämpften, schaffte es Alexmenü nicht nur, die Krise zu überstehen, sondern sich auch neu zu organisieren und resilienter aufzustellen.

Im September 2023 ein neuer Rückschlag: Fast ein Drittel der Beschäftigten muss gehen, nachdem ein Großauftrag weggebrochen ist. Man konzentriert sich bei Alexmenü wieder aufs Kerngeschäft der regionalen Gemeinschaftsversorgung und bekommt die Kurve: Das Familienunternehmen schreibt inzwischen wieder schwarze Zahlen. In den kommenden Jahren will das Unternehmen verstärkt auf nachhaltige Verpackungen setzen, den Kohlendioxid-Ausstoß in der Produktion reduzieren und sich noch stärker in der regionalen Gemeinschaft engagieren.

Seit der Gründung wurden übrigens von den Magdeburgern mehr als 60 Millionen Essen ausgeliefert – genug, um drei von vier Deutschen an einem Tag satt zu machen. Der jährliche Kartoffelbedarf? Würde problemlos 14 Fußballfelder füllen.