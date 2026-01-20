Wird es im Frühjahr 2026 wieder Gedränge um Plätze in den 5. Klassen geben? Aus dem Magdeburger Rathaus gibt es Zahlen und Prognosen.

So steht es um Plätze an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Magdeburg

Magdeburg. - Magdeburgs Grundschulen schicken im kommenden Jahrgang wieder weit über 2.000 Mädchen und Jungen nach der 4. Klasse auf die weiterführenden Schulen. Das geht aus einer Beschlussvorlage aus der Stadtverwaltung für den Stadrat hervor, in der es neben den Prognosen für weitere Jahre auch Zahlen für dieses Jahr gibt.