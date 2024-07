Wolfgang Grönwald hat ein Auge auf Adebars Nachwuchs in Magdeburg. In diesem Jahr konnte er erfreulich viele Jungtiere beringen. Drei von ihnen haben sogar einen Namen erhalten.

So viele Jungstörche gibt es dieses Jahr in Magdeburg

Magdeburg - Sie sind Frühlingsboten und gelten als Glücksbringer. An vier Nistplätzen in Magdeburg haben sich in diesem Frühjahr Störche eingefunden und Jungtiere zur Welt gebracht. Nachdem vor zwei Jahren aufgrund der Dürre kein einziger Jungstorch überlebt hat, hat sich der Trend nun umgekehrt.

„Magdeburg hatte in diesem Jahr einen sehr guten Besatz“, sagt Wolfgang Grönwald. Der Revierförster im Ruhestand hat ein sorgsames Auge auf die Störche in Magdeburg sowie im Alt-Kreis Schönebeck.

Seit Jahrzehnten ist er als Storchenbeauftragter aktiv und nimmt die Beringung des Nachwuchses vor. In Magdeburg konnte er in diesem Jahr zehn Jungstörche beringen.

Vier Jungtiere in Calenberge

Blick auf den Nistplatz in Calenberge. Vier Jungstörche sind dort in diesem Jahr herangewachsen. Foto: Wolfgang Grönwald

Auf dem Storchennest in Calenberge sind vier Jungtiere groß geworden. Der Horst liegt oberhalb einer Baumplantage. Er existiert erst seit 2023 und hat nun den meisten Nachwuchs eingebracht.

Neben der Bahnstrecke durch Südost sind drei Jungstörche groß geworden. Foto: Wolfgang Grönwald

Ein weiterer Nistplatz befindet sich neben den Gleisen der Deutschen Bahn in Westerhüsen – unweit vom Bahnhof Südost. Dort sind drei Jungstörche herangewachsen. In Pechau auf dem Horst an der Hauptstraße/ Ecke Am See sind ebenfalls drei Jungtiere groß geworden.

Die drei Jungstörche in Pechau haben einen Namen erhalten: Sie heißen Anja, Tina und Luna. Foto: Wolfgang Grönwald

Auch auf dem Nistplatz auf einem Schornstein in Prester sind drei junge Störche geschlüpft. Allerdings konnten diese nicht mehr beringt werden. Sie haben die ersten Woche ihres Lebens nicht überstanden. Warum genau, ist unklar. Unter Umständen könnten die Tiere bei einem Sturm mit Starkregen umgekommen sein. Vielleicht hat sie ein Raubtier – etwa ein Waschbär – gerissen.

Die Jungtiere auf dem Storchennest in Prester haben es nicht geschafft. Foto: Wolfgang Grönwald

Wären diese drei Jugendtiere beringt worden, dann hätte dies einen neuen Rekordwert beim Storchennachwuchs für Magdeburg bedeutet.

Doch trotz dieses bedauerlichen Verlustes sind in diesem Jahr mehr Jungstörche in Magdeburg flügge geworden als in den Jahren zuvor. 2023 waren es sechs Jungtiere, 2022 waren alle verhungert.

Die Elternstörche fanden damals aufgrund der Trockenheit und Dürre nicht genügend Nahrung für ihren Nachwuchs. „Die Störche kriegen Probleme, wenn der Mai zu trocken ist“, so Grönwald.

Der Horst an der Hauptstraße in Pechau war wieder besetzt. Drei Junge gab es. Foto: Wolfgang Grönwald

Besonders kritisch sind die ersten Tage und Wochen nach dem Schlüpfen. Dann werden die Jungstörche vornehmlich mit Regenwürmern und Insekten ernährt. Andere Nahrung können sie noch nicht zu sich nehmen. Um Würmer zu finden, muss es feucht sein.

Fehlen diese, dann kommt es zur tragischen Kettenreaktion. Die Eltern werfen ihre Jungen nach und nach vom Horst hinab in den sichern Tod, um die Überlebenschancen der anderen zu erhöhen. In diesem Jahr war dies erfreulicherweise nicht notwendig. Der relativ nasse Frühling hat ausreichend Nahrung bereitgehalten.

Storch klopft bei Nachbarn

Zum Teil bekommt Adebar bei der Nahrungssuche aber auch Unterstützung von Menschen. In Pechau werden die Störche von benachbarten Anwohnern zugefüttert. Das hat sich eingespielt. „Der Storch klopft am morgen schon gegen die Tür“, so Grönwald.

Um diese besondere Beziehung zu würdigen, haben die drei Pechauer Jungstörche in diesem Jahr auch einen Namen erhalten. Sie wurden auf Anja, Tina und Luna getauft.

Seit den 1970er Jahren beringt Wolfgang Grönwald den Storchennachwuchs – mittlerweile sind es schon mehr als 1.000 Tiere. Um zu den Nistplätzen in luftiger Höhe zu gelangen, hat er wieder Unterstützung durch die Magdeburger Berufsfeuerwehr erhalten, die mit einer Drehleiter anrückte. Bei der Beringung der Jungtiere im Alt-Kreis Schönebeck half die Firma Demele Holz- und Dachbau aus Calbe (Saale).

Die Jungtiere in Westerhüsen werden in den nächsten Wochen ausfliegen. Foto: Wolfgang Grönwald

Insgesamt hat Grönwald 43 Jungstörche in Magdeburg und dem Alt-Kreis beringt. Im Vorjahr waren es 38. „Das Jahr war sehr erfolgreich. Wir haben fast überfall Dreier-Bruten und zweimal sogar eine Vierer-Brut“, so der Storchenbeauftragte. Um den Bestand zu sichern, sollten die Brutpaare mindestens zwei Jungtiere durchbringen.

In den nächsten Wochen werden die (Jung-)Störche ihre Nester verlassen. Die ersten Tiere dürften Anfang/Mitte Juli ausfliegen. Bis Ende August müssten dann eigentlich alle abgehoben sein.

Auf dass sie im kommenden Frühjahr zahlreich wieder aus ihren südlichen Winterquartieren in Spanien oder Afrika zurück in die Region kehren mögen.