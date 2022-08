Westerhüsen So war die „Kultur auf den Höfen“ 2022 in Magdeburg

Der historische Dorfkern von Westerhüsen in Magdeburg verwandelte sich am Sonnabend (20. August) in eine lebendige Kulturstätte. An insgesamt neun Standorten wurde nach der Corona-Pause wieder ein vielfältiges Programm geboten. Dabei zog nicht nur die Musik die Besucher an.