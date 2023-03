Demonstriert haben am 27. März in Magdeburg Beschäftigte der Deutschen Bahn und des öffentlichen Dienstes. Auch Mitarbeiter der MVB sowie Vertreter von Fridays for Future waren vor Ort. Und das war die Lage.

Magdeburg - Gegen 8 Uhr am 27. März haben sich vor der Zentrale der Gewerkschaft Verdi an der Leiterstraße in Magdeburg Bahnbeschäftigte in orangefarbenen Westen bereits zahlreich versammelt und werden wenig später von den Streikenden des öffentlichen Dienstes in ihren gelben Westen verstärkt. Sie fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Schon am Freitag, 24. März, hatte es in Magdeburg Streiks gegeben. Aufgerufen hatte neben Verdi auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.