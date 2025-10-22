So reagieren Stadt und MVB Solarstrom aus den Gleisbetten der Magdeburger Verkehrsbetriebe?
Können in den offenen Gleisbetten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Stadtgebiet Solarpaneele verlegt werden und somit Strom erzeugt werden? Auf diese Idee reagieren jetzt Stadt und MVB.
22.10.2025, 06:20
Magdeburg. - Im Stadtgebiet gibt es noch etliche Kilometer Gleisbetten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), die nicht asphaltiert oder begrünt, sondern mit Schotter ausgelegt sind. Nun gibt es die Idee, in diesen offenen Gleisbetten Solarmodule zur Stromgewinnung zu verlegen. Was die Stadtverwaltung und die MVB davon halten.