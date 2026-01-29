Beginnt die Lebensrettung im Klassenzimmer? In Magdeburg ist dies an einigen Schulen keine Frage. Doch warum nicht an allen?

Am Klinikum Magdeburg war bei einem Projekttag des Sportgymnasiums auch Wiederbelebung ein Thema.

Magdeburg. - Fast jeder erinnert sich dunkel daran: ein muffiger Seminarraum, ein Verbandskasten, irgendwo eine Übungspuppe. Erste Hilfe gehört für viele zum Pflichtprogramm auf dem Weg zum Führerschein – und verschwindet danach oft aus dem Alltag. Doch was bleibt davon, wenn plötzlich jemand zusammenbricht und niemand weiß, was zu tun ist? Genau an diesem Punkt setzt eine aktuelle Debatte an: Wie früh sollte Erste Hilfe gelernt werden – und gehört sie nicht längst fest in den Schulunterricht?