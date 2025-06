Magdeburg - Draußen regnet es in Strömen – doch drinnen wird gelacht, getrommelt und gefeiert. Das alljährliche Sommerfest des ASZ Olvenstedt fand in diesem Jahr wetterbedingt in den Innenräumen statt. Der Stimmung tat das keinen Abbruch: Die Freude am Beisammensein war worauf es ankam.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Begrüßung durch ASZ-Leiterin Kathrin Gandre. Im Anschluss sorgte die hauseigene Trommelgruppe für einen rhythmischen Auftakt: Zum Hit „Gangnam Style“, der aus den Lautsprechern tönte, trommelten sie auf Gymnastikbällen – begleitet vom Applaus der anwesenden Gäste.

Nach Corona: Im ASZ in Magdeburg wird endlich wieder gefeiert

„Solche Veranstaltungen sind wichtig. Denn wer rastet, der rostet“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Zudem gebe es nach der Corona-Zeit einiges nachzuholen: vor allem das Feiern. Mit Würstchen vom Grill, jede Menge selbstgebackenem Kuchen, Glücksrad, Kreativbasar und DJ konnten die Besucherinnen und Besucher des ASZ nun genau das machen.

Alle Produkte des Basars wurden in der Kreativ-AG des ASZ von Rentnerinnen und Rentnern selbst gebastelt und hergestellt und nun zum Verkauf angeboten. Foto: Johanna Bremer

„Das Miteinander tut dem Gemüt gut. Man braucht soziale Kontakte - besonders im Ruhestand, wenn diese oft weniger werden“, betont Gandre.

Auf die Gemeinschaft wird hier viel gesetzt. Im Zuge dessen tut sich das ASZ auch regelmäßig mit der Kita Valentin zusammen. „Man hilft sich untereinander darum geht es“, so Gandre über die Zusammenarbeit. Das nächste gemeinsame Projekt steht bereits: Am Dienstag, 17. Juni 2025 findet das Sommerfest der Kita statt.