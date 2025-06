Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Pfingstmontag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 2. Juni 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Große Events an diesem Sonnabend sind zudem das Spectaculum Magdeburgense und die Magdeburger Festungstage sowie das Magdeburger Stadtfest.

„Carmen / Morgenröte eines Stiers“ im Magdeburger Opernhaus

Das Theater Magdeburg präsentiert mit „Carmen / Morgenröte eines Stiers“ einen Ballettabend mit zwei Uraufführungen.

Choreograf Jörg Mannes widmet sich in seinem Stück der Ballettmusik von Rodion Schtschedrin, die auf Motiven aus Georges Bizets Oper Carmen basiert und diese auf moderne Weise neu interpretiert. Gastchoreograf Jeroen Verbruggen nähert sich dem Stoff aus einer abstrakteren Perspektive und thematisiert die Bedingungen von künstlerischem Erfolg und Scheitern – angeregt durch das Schicksal Bizets, der den späteren Welterfolg seiner Oper nicht mehr erlebte. Beide Choreografien werfen neue Blicke auf die bekannte Figur Carmen und das kulturelle Erbe der Oper, die sie weltberühmt machte.

Die Aufführung findet im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt und beginnt um 16 Uhr. Bereits um 15:30 Uhr bietet das Café Rossini im Opernhaus eine Einführung mit spannenden Hintergrundinformationen. Die Vorstellung ist für Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren empfohlen.

„Effibody’s Darling“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

„Effibody’s Darling“ von Annette Müller steht am Pfingstmontag. 9-6.2025, auf dem Spielplan des Schauspielhauses. Die One-Woman-Show, basierend auf Theodor Fontanes Klassiker „Effi Briest“, richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren und setzt sich mit drängenden gesellschaftlichen Fragen auseinander.

Die Handlung folgt der jungen Effi Briest, die im Alter von 17 Jahren den 20 Jahre älteren Baron von Innstetten heiratet – den Jugendflirt ihrer Mutter. Gemeinsam ziehen sie in das düstere Ostseebad Kessin, wo Effis Leben von gesellschaftlichen Zwängen, Langeweile und inneren Ängsten geprägt ist. Besonders belastend ist das angeblich „spukende“ Haus ihres Mannes, das die junge Frau um Schlaf und Lebensfreude bringt. Während der preußische Landrat Innstetten wiederholt betont, dass es „eigentlich vollends nichts“ zu fürchten gebe, wird deutlich, dass die Geister der Vergangenheit auch ihn nicht loslassen. Regisseurin Annette Müller nutzt die Geschichte, um tiefere Fragen über Machtstrukturen und gesellschaftliche Rollenbilder zu stellen. In ihrer Inszenierung beleuchtet sie die Auswirkungen der von Fontane beschriebenen militaristischen Männergesellschaft, die bis heute unser Denken, Fühlen und Handeln prägt. Wo spuken diese Geister noch in der Gegenwart, und wie beeinflussen sie die Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit und Begehren? Mit ihrer Interpretation von Effi Briest bringt Annette Müller eine kritische Perspektive auf die Bühne. „Effibody“s Darling“ ist eine Einladung, Fontanes Klassiker neu zu entdecken – mit einem Blick auf die unausgesprochenen Konflikte, die bis in die heutige Zeit nachhallen.

"Effibody’s Darling" wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 am 9.6. um 19.30 Uhr gezeigt.

„True colours – klangschöne Farben und mitreißender Drive“ beim Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Der Dom zu Magdeburg zum lädt am Pfingstmontag zum Orgelpunkt ein. Unter dem Motto „True colours – klangschöne Farben und mitreißender Drive“ präsentieren Daniel Schmahl (Trompete) und Karolina Juodelyte (Orgel) ein vielfältiges Programm mit Werken von Vejvanovsky, Duruflé, Lindberg, Narbutaite, Arutjunjan, Bach und Mozart – darunter auch das majestätische Präludium Es-Dur BWV 552 von Johann Sebastian Bach und Mozarts Concerto in Es-Dur KV 495. Der "Orgelpunkt" beginnt am Pfingstmontag, 9. Juni, um 16 Uhr im Magdeburger Dom.

Daniel Schmahl, der aus einer Musikerfamilie stammt, ist bekannt für seine stilistische Bandbreite von Alter Musik bis Jazz und gastierte bereits in der Berliner Philharmonie sowie bei renommierten Bachfestivals. Karolina Juodelyte, preisgekrönte Organistin und Kirchenmusikerin, absolvierte ihr Studium in Litauen, Wien, Helsinki und Detmold. Seit Juli 2024 ist sie Pfarreikirchenmusikerin in Berlin-Mitte. Gemeinsam bringen sie farbenreiche Klangwelten in den Magdeburger Dom.

Theaterzug macht mit Geschichte über Schifffahrt Station an Magdeburger Niedrigwasserschleuse

Das Eisenbahntheater „Das Letzte Kleinod“ macht ab heute Station in Magdeburg. vom 7. bis 12.6. wird täglich das Stück „Reibholz“ gezeigt. Standort des ozeanblauen Theaterzugs ist dieses Mal an der Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel.

Der Standort ist mit Bedacht gewählt: Unter freiem Himmel werden Geschichten aus der Welt der Binnenschifffahrt erzählt – direkt in und auf einem umgebauten Zug. Grundlage des Projekts sind Interviews mit Schiffern aus ganz Europa über ihren Alltag auf den Wasserstraßen, das Leben an Bord, über Warteschleifen in Häfen, Existenzdruck und familiäre Herausforderungen.

Der Theaterzug verwandelt sich dabei in ein schwimmendes Frachtschiff auf Schienen: Mit gestalteten Wohnräumen, Matrosenkammern, einem Steuerstand auf einem Flachwagen und Güterwaggons voller Holz, Mais, Zellulose oder Salz entsteht ein begehbares Theatererlebnis. Szenen zu Themen wie Manöver, Crewarbeit, Instandhaltung und Infrastruktur werden zwischen Laderäumen, Ladegleisen und Publikum gespielt. Die reale Binnenschifffahrt Magdeburgs ist Teil des Stücks – mit O-Tönen von Menschen, die hier arbeiten oder vorbeifahren. Das internationale Ensemble unter Regie von Jens-Erwin Siemssen macht „Reibholz“ zu einem sinnlichen Stück über eine oft übersehene, aber zukunftsrelevante Branche.

Reibholz vom 7. bis 12. Juni jeweils um 19 Uhr am Theaterzug an der Steinkopfinsel 15. Karten an der Abendkasse und unter www.das-letzte-kleinod.de im Web.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 9.6. im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg zeigt Ausstellung zum Aufstand vom 17. Juni 1953

Im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 wird die Ausstellung "Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt" gezeigt. Sie läuft bis zum 22. August. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung beleuchtet den Aufstand vom 17. Juni 1953, der nicht nur in Berlin, sondern auch in Sachsen-Anhalt ein Zentrum von Streiks und Protesten war. Allein in Magdeburg, Halle, Bitterfeld und Leuna demonstrierten Zigtausende von Menschen, und an mehr als 240 Orten in Sachsen-Anhalt kam es zu Protesten. Die Demonstranten forderten Freiheit, Menschenrechte, freie Wahlen und das Ende der SED-Diktatur. Erarbeitet wurde die multimediale Plakatausstellung 2023 vom Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Gezeigt werden 25 Tafeln mit Fotos, Tondokumenten und Zeitzeugenberichten, die die Vor-, Nach- und Wirkungsgeschichte des Aufstands an verschiedenen Orten dokumentieren. Ergänzend zur Ausstellung werden im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg auch Quellen aus Magdeburg präsentiert.

"Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr" - Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Künstlerin Anja Dähne präsentiert in der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg ihre Ausstellung "Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr". Die Ausstellung dokumentiert die künstlerische Entwicklung der Künstlerin von 2019 bis 2025 und widmet sich in erster Linie den Themen Veränderung, neuen Perspektiven, Freiheit und Authentizität.

In ihren Werken, die von Portraits und Akten geprägt sind, spiegelt sich ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen wider. Während sie anfangs vor allem mit Aquarell arbeitete, nutzt sie seit Beginn des Jahres 2025 zunehmend Acryl auf Leinwand. Ihre Darstellungen thematisieren Werte wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, wodurch die Figuren in ihren Bildern als handelnde Subjekte und nicht als passive Objekte erscheinen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Die Medizinische Zentralbibliothek befindet sich auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 41.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen. Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Frühjahr zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wurde im Jahr 2024 von 250.000 Menschen besucht. Im Zoo leben 655 Tiere in 154 Arten. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder.

Rundgänge in Magdeburg

Magdeburg ist eine grüne Stadt. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume wegen Trockenheit, Schädlingsbefall oder Bauvorhaben verloren gegangen sind, finden sich an vielen Stellen Kleingartenanlagen, Grünanlagen und Parks. In einer Serie stellt die Magdeburger Volksstimme Parks in Magdeburg vor.

Gerade im Frühling lohnt sich der Ausflug in die Parks.