Sommersonnenwende: Mit Motorrädern von Magdeburg bis zum Nordkap

Vier Freunde haben sich zu einer Abenteuertour hoch in den Norden Europas aufgemacht. Von Magdeburg aus geht es mit drei Motorrädern und einem Begleitauto zum Nordkap. Den Polarkreis haben sie bereits überschritten.

Am Freitag (17. Juni 2022) überschritten die Abenteurer auf ihrer Tour zum Nordkap den nördlichen Polarkreis in Finnland (von links): Matthias Pawel aus Magdeburg, Jens Breitmeier aus Oschersleben, Ulf Schütte aus Staßfurt und Thomas Schubert aus Förderstedt.

Magdeburg - Sie stehen mittlerweile kurz davor, sich ihren Traum von der Sommersonnenwende am Nordkap zu erfüllen: Die vier Freunde aus Magdeburg, Staßfurt, Förderstedt und Oschersleben, die am 10. Juni 2022 von Magdeburg aus gestartet waren, haben bereits in Finnland den nördlichen Polarkreis überschritten.