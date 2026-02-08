Polarlichter, Finsternisse, Sternschnuppen und enge Planetentreffen: Der Himmel über Magdeburg hat 2026 einiges vor. Wann sich der Blick nach oben lohnt – und welche Highlights das Jahr bereithält.

Ein Mitglied der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg schaut durch ein Dobson-Teleskop.

Magdeburg. - Die Polarlichter über Magdeburg boten einen spektakulären Jahresauftakt. Und sie könnten erst der Anfang gewesen sein. Denn der Himmel hat 2026 einiges vor: Er verdunkelt den Mond, versteckt die Sonne, schickt Planeten auf enge Begegnungen – und verlangt dafür vor allem eines: gutes Timing. Wann sich der Blick nach oben wirklich lohnt.